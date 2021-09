Cameroun : les pharmaciens invitent la clientèle à plus de confiance

C’est à la faveur des activités de la journée mondiale des pharmaciens qui se célèbrent le 25 septembre. En prélude, plusieurs activités se déroulent sur le territoire national depuis quelques jours.

La confiance doit régner entre le patient et le professionnel de la santé, spécialiste du médicament. C’est ce qui sous-tend le thème de la 11e édition de la Journée mondiale des pharmaciens intitulé : « Pharmacie : la confiance quotidienne au service de votre santé ».

Le Conseil de l’ordre national des pharmaciens du Cameroun (CNOPC) tient plusieurs activités çà et là dans le pays en prélude à cette célébration. Tout a démarré le 15 septembre par une conférence sur les défis du secteur, la responsabilité de la pharmacie dans l’accès aux médicaments. Trois jours plus tard, une grande marche sportive a eu lieu dans la ville de Yaoundé et s’est étendue le lendemain à la capitale économique Douala. Des moments de communion entre professionnels du médicament qui rappellent que le sport est un remède indéniable pour maintenir la santé physique.

La suite des manifestations est prévue dans les régions du Nord-Ouest et du Littoral. Au Nord-Ouest, plus précisément à Bamenda, l’un des foyers de la crise anglophone, le président Franck Nana et les membres du CNOPC des dons aux prisonniers et à quelques établissements scolaires sont prévus. Le cortège de bienfaisance va ensuite se diriger à Banga dans le Moungo. A la rencontre des déplacés de la crise dans les régions anglophones. Le clou des activités aura lieu le 25 septembre au Groupe inter patronal du Cameroun (Gicam). Une réflexion sur les voies et moyens de favoriser l’industrie du médicament au Cameroun se tiendra. Une occasion par ailleurs de mieux faire connaitre la pharmacie aux douaniers, autorités administratives et hommes d’affaires.

La « journée mondiales des pharmaciens », a été lancée en 2009 par la Fédération Internationale Pharmaceutique (FIP). Cette journée a pour objectif de sensibiliser la population aux rôles et missions des pharmaciens.