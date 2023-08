Cameroun : les pluies diluviennes ralentissent l’entretien des routes

Un arrêté du ministre des Travaux publics (Mintp), signé le 21 août 2023, ordonne la suspension des travaux sur les routes en terre sur l’étendue du territoire camerounais.

La saison des pluies constitue, à plus d’un titre, une période particulièrement difficile pour les transporteurs routiers. Il en est de même pour les pouvoirs publics qui, malgré les intempéries, doivent maintenir le réseau praticable et les routes circulables. Mais, cette année, le constat est fait : l’Etat, via son ministre Emmanuel Nganou Djoumessi s’est vu obliger de revoir sa stratégie d’entretien des routes.

La cause : des pluies abondantes qui s’abattent sur le pays. Les travaux de réhabilitation des routes en terre de toutes les régions sont concernés par cette décision. Pour la partie septentrionale du pays, qui comprend les régions de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême-Nord, les travaux sont suspendus du 1er juillet au 31 octobre.

Dans le réseau Ouest qui regroupe les régions du Littoral, du Nord-Ouest, de l’Ouest et du Sud-Ouest, la suspension va également du 1er juillet au 31 octobre. Quant à l’Est, le Centre et le Sud qui forment le réseau Sud, les travaux sont suspendus du 15 août au 30 novembre. Le ministère des Travaux publics espère ainsi une reprise de la réhabilitation des routes en terre dès le début de la saison sèche.

Cependant, le Mintp précise que durant la période de suspension, « les entreprises devront maintenir sur le site, pour assurer la continuité du trafic » (traitements éventuels bourbiers, gestion des barrières de pluies, etc.).

Il est à noter que l’Observatoire national sur les changements climatiques au Cameroun (Onacc), dans son récent rapport météo, a indiqué des risques d’inondations dues à d’importantes averses à venir. Les régions mises en alerte par l’Onacc sont particulièrement le Sud-Ouest et le Nord-Ouest.