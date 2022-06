Cameroun : les PME à l’école de la normalisation

L’atelier de renforcement des capacités des PME pour la normalisation et l’amélioration de la qualité de leurs produits a eu lieu le 09 juin 2022 à Yaoundé.

L’atelier a été présidé par Achille Bassilekin III. Le but de cette initiative est d’assurer la protection des consommateurs n effet, l’atelier concourt à l’accompagnement des Petites et Moyennes Entreprises (PME) à travers le renforcement et le développement de leurs systèmes de production en qualité et en quantité.

Par ailleurs, la promotion du « Made in Cameroon » a été également l’un des objectifs de cet atelier.

La rencontre était destinée à soixante (60) promoteurs de PME ou aux chargés du service de la production issus des secteurs agro-alimentaire et sélectionnés dans le Fichier National des PME. Ce renforcement des capacités se fait dans le cadre de la mise en œuvre de deux Conventions.

La Convention du 1er décembre 2016 avec l’ANOR relativement à « la normalisation des produits artisanaux camerounais et ceux des PME pour leur plus grande compétitivité sur les marchés nationaux et internationaux » ; et la Convention du 23 décembre 2020 avec Lanacome, en vue de garantir l’innocuité des produits en vente destinés à la consommation au Cameroun.

Les piliers essentiels de ladite normalisation trouvent leur ancrage dans le contrôle de la qualité à travers lequel les parties se proposent d’encadrer et de former le personnel en charge dudit contrôle et de la répression des fraudes ; dans l’évaluation de la conformité qui suppose la mise à niveau du secteur prioritaire et qui vise à promouvoir la qualité.