Cameroun : les PME camerounaises se rapprochent du patronat français

Joël Sikam, président du Centre de développement de la PME (Cdpme), a rencontré le 29 Mars 2022 à Paris Jean-Louis Blanchier, le Président du groupement du Patronat francophone (GPF) à cet effet.

Le patronat camerounais et le patronat français sont en discussions. Les échanges entre les deux parties devraient permettre aux PME camerounaises membres du Cdpme de participer aux salons et foires de niveau mondial. Ceci dans le but d’accroître leur visibilité et rendre compétitif le Made in Cameroun sur le plan international.

Aussi, un accord entre les deux permettrait aux PME camerounaises de saisir les opportunités qu’offre l’espace francophone.

« Au cours de nos échanges, j’ai manifesté l’intérêt pour le Développement durable et des axes de croissance et de nouveaux débouchés pour nos PME- PMI; les opportunités pour les PME camerounaises de rattraper le retard sur les APE d’une part; l’accès à un réseau économique et commercial de plus 80 pays membres du GPF, facteur de croissance et de débouchés pour les Pme Camerounaises» ? a expliqué Joël Sikam.

Les PME camerounaises, qui génèrent 35 % du PIB et pourvoient 70 % des emplois du pays, rencontrent régulièrement des problèmes de financement. Les importants impayés et les difficultés d’accès au crédit au Cameroun en sont les principales causes. Cette nouvelle initiative pourrait contribuer à attirer les investisseurs dans le domaine.

Le GPF qui mobilise un réseau de représentants patronaux et de structures professionnelles est présent dans 80 pays et dispose d’un potentiel de plus de 250 000 000 de consommateurs est une opportunité stratégique pour le secteur productif local.

Créé en 2020, le Cdpme a pour mission de fédérer les PME et TPE qui n’ont pas la possibilité d’adhérer directement au Gicam, mobiliser les acteurs pour leur soutien financier, pérenniser les services autonomes d’accompagnement des entreprises et mettre en place un service de veille stratégique pour les PME entres autres.

Avec une centaine de membres affiliés, l’organe espère fédérer la totalité des 357 PME que regorges le Gicam, et même au-delà.