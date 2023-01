Cameroun : les premiers mots de Toko Ekambi prêté à Rennes

Comme attendu, l’ailier de l’Olympique Lyonnais Karl Toko-Ekambi (30 ans, 19 matchs et 4 buts en L1 cette saison) prend la direction de Rennes.

«Merci au Stade Rennais F.C. de m’avoir fait confiance. J’ai fait ce choix car je connais le club, notamment grâce à Florian Maurice avec qui j’ai eu la chance de travailler à l’Olympique Lyonnais. Je connais aussi pas mal de joueurs. Hamari Troaré, c’est comme mon frère, on s’est connus au Paris F.C., Martin Terrier, j’ai joué avec lui à l’OL, Baptiste Santamaria et Flavien Tait au SCO d’Angers et Christopher Wooh en sélection.

On sent beaucoup de complicité entre les joueurs rennais sur le terrain. Tout le monde joue les uns pour les autres et je suis très fier de faire partie de ce projet. Je suis attiré par le but mais surtout par le collectif et c’est la force du Stade Rennais F.C. Le discours du coach m’a plu. Je ne le connais pas personnellement mais la qualité de son travail est reconnue. Tout était réuni pour venir au Stade Rennais F.C., je suis très heureux d’intégrer son équipe », explique KTE sur son choix.

Cette fois, il a dit stop. Une nouvelle fois pris en grippe par le public du Groupama Stadium, Karl Toko Ekambi en a eu marre. Rentré au vestiaire très énervé après la défaite à domicile face à Strasbourg le 14 janvier dernier (1-2), l’attaquant camerounais a demandé à ses dirigeants de quitter l’OL.

A la recherche d’un renfort après la blessure sérieuse de Martin Terrier, le club breton a officialisé l’arrivée en prêt, sans option d’achat, de l’international camerounais jusqu’au terme de la saison.

A noter que les Gones vont récupérer « un montant de 1,5 M€, auquel pourrait s’ajouter un bonus maximum de 1 M€ lié aux performances de Rennes en Ligue 1 et aux nombres de matches disputés par le joueur », selon le communiqué officiel de l’OL

Auteur de 4 buts et de 2 passes décisives en 19 matches (toutes compétitions confondues) cette saison, KTE ne manquait pas de courtisans. En France le Stade Rennais a rapidement sauté dessus, tandis qu’à l’étranger, les Espagnols du Celta de Vigo et les Saoudiens d’Al Shabab. Les deux premiers clubs cités avaient d’ailleurs un accord avec les Gones.