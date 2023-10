Cameroun : les produits pharmaceutiques représentent les 62% des dépenses des ménages

Cette information a été donnée par le ministère de la Santé publique.

Selon les Comptes Nationaux de la Santé de l’année 2018-2019, les produits pharmaceutiques représentent les dépenses les plus élevées des ménages. « On a enregistré 358 658 105 233 de F CFA en 2018 et 378 387 372 385 F CFA en 2019, soit 62% et les biens non sanitaires comme le transport, la communication et autres, sont les dépenses les moins élevée, soit 2%« , a indiqué le ministère de la santé publique.