Cameroun : les raisons de la baisse du taux de réussite au Baccalauréat ESG

Le taux de réussite au baccalauréat de l’Enseignement secondaire session 2022 a perdu sept points comparé à celui de 2021 pour trois raisons.

66,27%, c’est le taux de réussite au baccalauréat de l’enseignement secondaire général 2022. Le chiffre est inférieur à 73,54% correspondant au taux de réussite de la session 2021. Soit une diminution de 7,27% en 2022, au regard des statistiques globales publiées par l’Office du baccalauréat du Cameroun le 28 juillet 2022. Cette régression peut s’expliquer par trois raisons essentielles.

D’abord, la pandémie à Covid-19 qui sévit au Cameroun depuis mars 2020. Le Coronavirus a changé les comportements au sein des établissements scolaires ainsi que l’organisation des enseignements. A cause de sa propagation, le système éducatif a connu l’introduction et l’intensification du télé-enseignement. Sauf que le dispositif du télé-enseignement reste encore mal maîtrisé.

Ensuite, à cause de la tenue en terre camerounaise de la Coupe d’Afrique des nations de Football Can 2021 du 09 janvier au 06 février 2022, les heures de cours ont encore été réduites. Une mesure présidentielle a limité les horaires des enseignements de 7h30 à 13h entre le 17 janvier et 4 février 2022.

Enfin, comment peut-on oublier la grève des enseignants ? L’opération « Craie morte » a paralysé le système éducatif entre février et avril 2022. Les enseignants regroupés en mouvements « On a trop supporté », « On a trop attendu » ainsi que les syndicats des enseignants ont observé un arrêt des cours. Ils ont levé la voix, boycottant toute activité pédagogique pour revendiquer leurs droits face à l’inertie du gouvernement.