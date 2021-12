Recrutement d’un ou plusieurs cabinets d’audits, discussions avec les présidents de clubs et toutes personnes ou structure en procès avec la Fecafoot, sont les grandes lignes des décisions prises lors de la première session du Comité exécutif de la Fecafoot, à Kribi, le 22 décembre 2021.

Les 19 membres du Comité exécutif, nouvellement élus, tiennent à concilier tous les acteurs du football Camerounais. Samuel Eto’o qui participait à cette assisse par visio-conférence, a, comme un médecin urgentiste, fait son diagnostic sur crise qui secoue notre football.

Il a invité ses collègues à mettre en œuvre, sans plus tarder, les solutions qu’il préconise dans son programme. Le nouveau président de la Fecafoot a, notamment, appelé le Comité exécutif à mettre au cœur de son action la tolérance, la solidarité, l’esprit d’équipe, le fair-play et le don de soi et toutes les valeurs susceptibles d’aider à relever notre football en crise.

Ensuite, Samuel Eto’o Fils a convié ses pairs à transcender les querelles, l’esprit de clocher d’antan et à taire les ambitions personnelles pour se hisser au niveau des enjeux de l’heure. Ceux-ci induisent d’être dignes de l’héritage légué par les illustres aînés, bâtisseurs de la Maison Fecafoot, à savoir Ngankou Amos, le Sultan lbrahim Mbombo Njoya, Issa Hayatou.

A la fin des travaux, le Comité exécutif a formulé plusieurs résolutions. L’instance suprême de la Fecafoot a notamment donné mandat au président de la Fecafoot pour le recrutement d’un ou de plusieurs cabinets indépendants en vue d’effectuer un audit financier, matériel, infrastructurel et du personnel de l’instance faitière du football camerounais.

Mieux, dans un but de conciliation et de réconciliation, animé par une volonté d’apaisement et de consensus, le Comité exécutif a autorisé le président de la Fecafoot à ouvrir des discussions avec les présidents de clubs de football professionnel avant le lancement de la saison 2021-2022.

Enfin, la Fecafoot devra aussi négocier avec toutes les personnes ou structures en procès contre la Fecafoot.