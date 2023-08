Cameroun : les résultats du probatoire sont connus

Au terme des délibérations effectuées la semaine dernière, l’Office du baccalauréat du Cameroun a rendu publics les résultats ce jeudi 3 août 2023.

Les candidats au probatoire de l’enseignement secondaire générale sont fixés sur leur sort. L’Office du baccalauréat, organe gouvernemental en charge de l’organisation de cet examen qui précède le baccalauréat dans le sous-système francophone, vient de rendre sa copie. Au 8070 le numéro dédié pour interroger son résultat ou bientôt dans les centres d’examen, les jeunes ayant composé ou leurs parents, peuvent consulter leurs performances.

Ces résultats sont publiés près un mois et demi après la fin des épreuves écrites. Celles-ci, pour les probatoires A, ABI, C, D, E et TI ont eu lieu entre le 12 et le 16 juin 2023. La publication de ces résultats vient ainsi mettre un terme à la saison des examens officiels de la session 2023. Les résultats des baccalauréats, du GCE A et O level, des BEPC et des CAP ont déjà été rendus publics. Nous reviendrons sur les statistiques du probatoire prochainement.