Cameroun : les sinistrés des inondations reçoivent de l’aide humanitaire à Yagoua

Le ministre de l’Administration territoriale (Minat) s’est rendu dans le Mayo Danay le 11 octobre 2022. Paul Atanga Nji a remis de l’aide humanitaire de Paul et Chantal Biya aux victimes des inondations.

Les personnes sinistrées des inondations dans le département du Mayo Danay région de l’Extrême-Nord ont reçu la visite de l’envoyé du chef de l’Etat. Paul Atanga est allé porter le message de réconfort et remettre de l’aide humanitaire aux victimes des inondations à Yagoua. Son passage dans la localité a permis de recaser des personnes sinistrées sur des sites provisoires. Le ministre de l’Administration territoriale a remis des kits hygiéniques, du matériel de couchage, des produits pharmaceutiques et alimentaires offerts par le couple présidentiel.

En remettant cette aide, le Minat a délivré le message du chef de l’Etat à l’endroit des sinistrés. Il a déclaré à cet effet que le chef de l’Etat a été informé des inondations et a donné des instructions pour l’amélioration du bien-être des populations de Yagoua. Le membre du gouvernement a précisé qu’il est venu, au nom du couple présidentiel, faire une évaluation de la situation et apporté le soulagement aux personnes touchées.

Au cours de la cérémonie de circonstance, le maire de la commune de Yagoua Pierre Lirawa et le porte-parole des sinistrés Yerima Bello Walidjo ont remercié le couple présentiel pour le geste à l’endroit des populations sinistrées. Dans son mot de bienvenue, l’autorité municipale Pierre Lirawa a présenté les doléances de sa localité au membre du gouvernement. Il s’agit entre autres de trouver des voies et moyens pour résoudre de manière définitive le problème des inondations dans sa commune et ses environs.

Depuis quelques mois, le retour des grandes pluies entraîne des inondations dans plusieurs localités du pays. Les régions septentrionales sont les plus touchées. Pour cette saison, le ministre de l’Administration territoriale a effectué au moins deux visites dans la région de l’Extrême-Nord pour remettre de l’aide humanitaire aux sinistrés des inondations. C’était le cas le 18 septembre dans le Logone et Chari et le 11 octobre dans le Mayo Danay. Paul Atanga Nji a effectué d’autres visites du genre dans le Centre et dans le Sud.