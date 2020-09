L’emblématique président de Diamant de Yaoundé est mort ce jour à l’hôpital général de Yaoundé de suites de longue maladie. Ancien international camerounais de handball, devenu gardien de but de football, il s’était reconverti dans l’entraînement, avant de créer sa société Etracam. Il s’était depuis éloigné du football en devenant pasteur. Il était âgé de 68 ans.

La maladie qui rongeait Claude Ndzoundja a fini par l’emporter. Interné depuis de long mois au Centre des réhabilitations des handicapés à Etoug-Ebé, où il ne se déplaçait plus que sur fauteuil roulant, l’emblématique président de Diamant de Yaoundé (1985 – 1992) est finalement décédé à l’hôpital général de Yaoundé. De Claude Ndzoundja, on gardera six étapes essentielles qui ont marqué sa vie : handballeur, footballeur, entraîneur, président de club, homme d’affaires et pasteur.

S’il est né à Mbalmayo le 3 juin 1952, c’est à Douala que le jeune Ndzoundja grandit. Fils d’un passionné de football (son père est l’un des fondateurs de l’Union de Douala), c’est tout naturellement qu’il s’adonne au sport dès son enfance. Pendant la décennie 60, alors qu’il est collégien, il participe aussi bien aux championnats inter-scolaires comme gardien de but de handball qu’aux tournois inter-quartiers de football en tant que dernier rempart. En handball, il va exceller jusqu’à être sélectionné plusieurs fois en équipe nationale du Cameroun.

Toutefois, son père a pour seul souci que son fils se consacre à ses études. C’est ainsi qu’après son baccalauréat, il est envoyé en France pour continuer ses études. En hexagone, il délaissera le handball pour le ballon rond.

En conciliant football et étude, il va parvenir à signer un contrat professionnel à Fontainebleau, alors en deuxième division française. il deviendra ainsi, l’un des tous premiers gardiens de but d’origine africaine à signer un contrat professionnel en Europe. N’ayant pas pu s’imposer en France, il va migrer en Allemagne, où il évoluera dans de clubs amateurs.

Offre à Bell son premier pantalon

A la fin de sa carrière de footballeur, il va se reconvertir dans l’encadrement. Il va notamment entraîner des modestes clubs en Allemagne. Lors de vacances au Cameroun tout au long de la décennie 70, il va se lier d’amitié avec Thomas Nkono et Joseph Antoine Bell, deux gardiens de légende. De l’avis de Jojo, c’est Claude Ndzoundja qui lui a offert son premier pantalon de gardien, alors qu’il était habitué « à jouer en bermuda jean ». La sélection nationale du Cameroun n’ayant pas d’entraineur spécifique de gardiens de but, il va grâce à sa ruse apporter son aide, dès 1978, comme coach des portiers des Lions. A chaque grand regroupement des Lions, il va se débrouiller à être de l’aventure, ceci jusqu’à la phase finale de Coupe du Monde « Espagne 1982 ».

Entre temps, ses études supérieures en économie, lui ont permis d’être recruté comme cadre à la société française SEREL. Il sera affecté au Cameroun comme directeur général de SER-Cameroun, une filiale du groupe français SEREL en 1984.

Sa passion pour le football étant resté intact, il va régulièrement assister aux entraînements de Diamant de Yaoundé, dirigé à l’époque par le président Zeufack. Il fait la connaissance de ce dernier qui est malheureusement à cette époque-là en grande difficulté. Zeufack voyant l’ascension sociale et l’aisance financière de Claude Ndzoundja, lui proposera de prendre la présidence de Diamant de Yaoundé, alors en deuxième division dans la région du Centre.

Zouclo crée Etracam

Dans la foulée, l’homme qui se fait appeler affectueusement Zouclo, crée l’entreprise Etracam qui est spécialisée dans l’assainissement urbain. Il gagne de nombreux marchés et emploie environ 1200 personnes. Il est au faîte de sa gloire professionnelle. Comme, il se fait beaucoup d’argent, il a de quoi bien motiver ses joueurs. Dès sa première année à la tête du club, Diamant retrouve l’élite. En homme très fier de ses prouesses, il déclara alors : « Quand j’ai fait monter Diamant en première division, chaque joueur a touché comme prime, une somme de 5 millions de Fcfa. » Une information jamais démentie jusqu’à ce jour.

S’inspirant de l’homme d’affaires français Jean Luc Lagardère en France, lequel vient de monter à l’époque à coup de millions de francs français une équipe de stars, le Matra Racing club ; Claude Ndzoundja recrute de nombreux bons joueurs locaux : Emile Mbouh Mbouh, Angibeau Didier, André Kana Biyik, Yves Bellé Bellé, Jean Jacques Missé Missé, feu Ngondiep, et feu Benjamin Massing.

Il fait alors de Diamant de Yaoundé, un club quasi professionnel où la moyenne des salaires est de 400 000 F CFA par mois. C’est la révolution dans le football au Cameroun. Les autres clubs (Tonnerre, Canon, Union, Santos de Yaoundé et bien d’autres) qui baignaient habituellement dans un amateurisme total sont obligés de s’aligner et d’améliorer les conditions salariales de leurs joueurs.

L’équipe de Diamant entraînée par Michel Kaham joue bien, mais perd deux finales de Coupe du Cameroun, chaque fois face au Tonnerre de Yaoundé, en 1987 (2-4) et 1989 (0-1). Le TKC ayant fait le doublé Coupe-championnat, et c’est le malheureux finaliste Diamant de Yaoundé qui représente le Cameroun à la défunte Coupe des vainqueurs de Coupes africaine. Chaque fois, l’équipe du président Claude Ndzoundja se fait éliminer aux portes de la finale continentale, notamment en 1988, quand ils ont perdu la demi-finale face au club tunisien de CA Bizerte.

Sa plus grande déception

Toutefois, c’est en championnat que Claude Ndzoundja va essuyer sa plus grande déception. Alors que le championnat national de cette édition 1990-1991 est rendu à sa dernière étape, le club de Yaoundé se déplace à Douala pour affronter Caïman. Les Diamantinois n’avaient besoin que d’un point pour être sacrés champions. De son côté, Caïman devait impérativement gagner pour se maintenir en première division. Pendant l’ultime minute du temps additionnel, Diamant qui tenait pratiquement le fameux sésame tant convoité, est surpris par un corner inscrit directement par Elessa Baudelaire. Cette action renversera le cours de l’histoire et permet au club d’Akwa d’assurer son maintien et au …Canon sportif de Yaoundé d’être sacré champion. Zouclo ne s’en remettra pas et quitte définitivement la scène du football camerounais, pour consacrer sa vie à Dieu.

Il y a quelques années, à propos de son orientation spirituelle, il expliquait : « il y a un temps pour chaque chose et une chose pour tous les temps, la parole de Dieu. Je suis un croyant biblique. J’ai été coordonnateur national du ministère de la Voie au Cameroun, une filiale de The Way International, un ministère à l’échelle mondiale de recherche, d’enseignement et de communion bibliques ; un ministère non confessionnel, dont le siège se trouve dans l’Ohio aux Usa. Je rends grâce à Dieu de m’avoir donné de beaux enfants et surtout une femme merveilleuse qui m’a toujours supporté (.. .) Je veux mettre toute mon intelligence, ma force et ma croyance pour les rendre heureux, en développant le mieux possible tout ce que j’ai investi. Je veux aussi bien vivre et tranquillement, pour le restant de mes jours ». Il s’en est allé dans l’anonymat le plus total.

La rédaction de journalducameroun.com adresse à la famille de l’illustre disparu, ses très sincères condoléances