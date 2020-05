Cameroun : les sociétés d’assurance invitées à gérer les dégâts causés par le Covid-19

Le 18 mai dernier, la Conférence interafricaine des marchés d’assurances (Cima) a écrit aux directeurs généraux des sociétés d’assurance et de réassurance pour les inviter à prendre en compte les sinistres causés par la pandémie du Covid-19.

L’Association des compagnies d’assurances du Cameroun (Asac) s’était déclarée non partante pour la prise en charge des clients impactés par la pandémie du Covid-19. Arguant que les dégâts causés par celle-ci doivent être uniquement portées à l’attention de l’Etat du Cameroun.

La Conférence interafricaine des marchés d’assurances (Cima) vient d’écrire aux directeurs généraux des sociétés d’assurance et de réassurance pour les inviter à « faire preuve de flexibilité ». Dans une lettre datée du 18 mai 2020 et dont le site Investir au Cameroun a reçu copie, le secrétariat de la Cima, Issofa Nchare, rappelle que « les sinistres consécutifs à la maladie à coronavirus 2019 (Covid-19) ne devront faire l’objet d’aucune exclusion non prévue dans les contrats ».

La Cima recommande un traitement équitable et une protection des assurés afin de préserver les intérêts des assurés et bénéficiaires des contrats ; de mettre en place un dispositif opérationnel permettant le paiement diligent des sinistres, notamment à travers une dématérialisation des déclarations et des paiements; de tenir un registre spécial des sinistres liés au Coronavirus et d’ assurer une communication claire et juste aux assurés et au public ; de maintenir une solvabilité et un niveau de trésorerie conformes à la réglementation, et de différer la distribution de dividendes aux actionnaires.