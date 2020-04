Cameroun: les tentes et abris du camp de réfugiés de Minawao sont fournies par ShelterBox depuis 2015

L’institution caritative ShelterBox est “la seule organisation” à fournir des tentes depuis 2015 dans le camp de réfugiés de Minawao, département du Mayo-Tsanaga, dans la région de l’Extrême-Nord, a appris Journalducameroun.com de source institutionnelle.

We are extremely proud to be the only organization to be providing tents in #MinawaoCamp, #Cameroon ❤️ These tents have never been more vital, as they will help thousands practice social distancing measures throughout the covid-19 pandemic. Thank you @IEDARELIEF1 @RefugeesCmr pic.twitter.com/5qfyuwgtgH

— ShelterBox Canada (@ShelterBoxCan) April 5, 2020