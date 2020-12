Cameroun : les tests anti-covid19 désormais payants pour les voyageurs à l’étranger

60 000 FCFA pour les embarquements (départ du Cameroun) et 30 000FCFA pour les débarquements (arrivée au Cameroun). Une convention de délégation de service entre le gouvernement camerounais et l’entreprise Meditest S.A. a été signée à ce propos dans le cadre du processus de renforcement des stratégies de surveillance et de diagnostic du covid19 dans les aéroports.

Les détails de cette convention avec l’entreprise Meditest S.A. ont été donnés par le Directeur de la promotion de la santé au ministère de la santé publique. « Ses misions comprennent notamment, la réalisation des tests de dépistage du covid19 des voyageurs, la désinfection, décontamination des voyageurs et bagages, la vérification et l’authentification des certificats des tests covid19 des voyageurs qui embarquent et débarquent dans les aéroports de Yaoundé et Douala », a décliné le Dr Fanne Mahamat,

Elle reconnait que les tests valides et conformes sont désormais effectués au centre unique de dépistage à Douala et Yaoundé tous les jours aux tarifs de 60 000 FCFA pour les embarquements (départ du Cameroun) et 30 000FCFA pour les débarquements (arrivée au Cameroun).