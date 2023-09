Cameroun : les Tink Tank d’Afrique centrale organisent leur premier forum à Yaoundé

Du 20 au 21 septembre 2023, la ville de Yaoundé abritera le premier Forum des Tink Thank d’Afrique centrale. Les participants viendront de 11 pays de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC)

Les Think Thank des pays de la Communauté des Etats de l’Afrique Centrale engagent des activités visant à mener des actions plus visibles. C’est dans cette visée qu’ils préparent deux jours de travail à Yaoundé. Cette initiative du Nkafu Policy Institute, groupe de réflexion de la Fondation Denis and Lenora Foretia vise à renforcer les capacités des participants en provenance de 11 pays de la CEEAC. D’après le groupe de réflexion, ce forum sera l’occasion de « mener des réflexions afin de définir de meilleures stratégies, de partager des expériences et bonnes pratiques sur la réelle influence sur l’élaboration des politiques et à mener des recherches de qualité pour une efficacité améliorée et un impact plus visible au sein du continent. »

Les Think Thank ou instituts de recherche indépendants, entendent dès lors se positionner comme le levier sur lequel on peut axer le développement de l’Afrique. Ainsi, les travaux de deux jours ont pour objectif « d’aider le gouvernement à élaborer des politiques qui favoriseraient le développement et qui amélioreraient les moyens de subsistance des populations. »

D’après Dr Jean Cédric Kouam, directeur adjoint de la division économique du Nkafu Policy Institute, les Think Thank ont un rôle majeur à jouer pour la promotion du développement économique en Afrique. Mais ces derniers font face à un certain nombre de difficultés : « il est important de travailler de manière collaborative pour leur permettre de surmonter ces difficultés », souligne-t-il. Ce premier forum, détaille le chercheur, sera une opportunité de mener des réflexions dans le but de définir de meilleures stratégies, de partager des expériences et bonnes pratiques sur la manière dont les Think thank peuvent renforcer la possibilité d’exercer une influence sur l’élaboration des politiques. »