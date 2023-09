Cameroun : les travaux sur la route Nkondjock-Bafang sont annoncés

Le projet de réhabilitation de cette route va coûter à l’Etat du Cameroun près de 5 milliards de Fcfa.

C’est l’information majeure présentée lors de la revue des projets routiers en exécution au Cameroun par le ministère des Travaux publics ((Mintp). Ce ministère a récemment examiné les projets routiers en cours dans tout le pays, du 19 au 22 septembre 2023. Parmi les routes qui ont été particulièrement mises en avant lors de cette revue, la route Nkondjock-Bafang, d’une longueur de 53 km, est celle qui permet de relier les régions du Littoral à celle de l’Ouest. Selon les informations fournies par les services du Mintp, les travaux de cette route devraient commencer le 31 octobre 2023, une fois que la mission de contrôle sur le terrain aura été mobilisée.

Les travaux à réaliser ici seront financés par le budget du ministère des Travaux publics et ligne Fonds routier à hauteur de 4,998 milliards de Fcfa. Dans le détail il sera question dans un premier temps la réhabilitation de 13,5 km à travers le traitement de fortes pentes, la stabilisation des talus des zones d’éboulement et des zones de fondrières, selon Ecomatin.

Puis l’installation et le repli de chantier, les terrassements et les travaux de chaussées, assainissement et le drainage, les ouvrages d’art, la signalisation et les équipements entre autres. Au-delà de la route à construire, des infrastructures sociaux économiques seront également construites : hangars commerciaux de séchage des produits agricoles, bornes fontaines, hôpital, écoles, lycées et la distribution du matériel agricole et des intrants agricoles et d’élevage.

Les travaux seront donc réalisés par le groupement d’entreprises HAB/ZAB construction et la mission le contrôle technique des travaux sera assuré par le groupement Ingénierie Conseil/Arsukk Sarl. La matérialisation de ce projet routier viendra à coup sûr soulager les populations empruntant cette route qui devient impraticable surtout en saison pluvieuse.