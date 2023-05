Cameroun : les universitaires cherchent des solutions aux discours haineux

Ils sont réunis autour d’un colloque organisé depuis le 10 mai par le département de sociologie de l’université de Yaoundé 1.

Ils veulent mettre en place une dynamique d’actions pour atténuer les effets de cette gangrène. Pour les universitaires, il ne fait aucun doute que les discours de haine gagnent du terrain au Cameroun. Cela se caractérise par l’exacerbation des discours haineux sur les réseaux sociaux, les clivages et affrontements ethnico-communautaires en milieu urbain, les violences basées sur le genre et celles observées dans les écoles et les foyers. C’est à cet effet que le Département de sociologie de l’Université de Yaoundé 1, avec l’appui technique du Laboratoire camerounais d’études et de recherches sur les sociétés contemporaines (Ceresc), en collaboration avec #Defyhatenow Cameroun, organisent un colloque national.

Les discussions tournent autour des méthodes de sensibilisation mais aussi traitent des solutions pour atténuer ces discours ; et enfin fédérera les universitaires, les politiques, les professionnels et la société civile pour une synergie d’actions visant à réduire la prégnance de la violence et des discours de haine en ligne et hors ligne.