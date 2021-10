Cameroun : les USA offrent 30 millions de subvention à six organisations

Les trente millions de francs Cfa vont servir à la mise en œuvre des projets de développement dans quatre des dix régions du Cameroun. La cérémonie de signature de la subvention et de la remise symbolique des Awards a eu lieu ce mardi 26 octobre 2021 à l’Ambassade des Etats-Unis à Yaoundé. C’était sous la présidence de la Chargée des Affaires a.i. Mary Dashbach.

Six organisations locales porteuses d’initiatives en faveur du bien-être social et du développement bénéficient d’une subvention de plus 30 millions de FCFA. L’enveloppe va servir à la réalisation effective des projets d’intérêt commun dans les régions du Centre, de l’Extrême-Nord, de l’Ouest et de l’Adamaoua.

Ces ressources sont issues du Fonds spécial de soutien aux initiatives locales des USA. « Elles permettront d’accroitre les opportunités économiques, d’améliorer les conditions d’hygiène et d’apprentissage des élèves et de limiter les pertes post récoltes chez les agriculteurs », a précisé la Chargée des Affaires a.i. Mary Dashbach. Entre autres bénéficiaires, l’Association des Enfants Yorro. L’organisation a reçu des fonds pour la construction de deux salles de classe à l’école publique de Yorro à Bokito dans la région du Centre.

Une réponse aux besoins sociaux

Faut-il le relever, les populations des zones rurales au Cameroun connaissent des niveaux élevés de pauvreté. Elles font face à de mauvaises conditions de vie. Le manque d’infrastructures économiques, sociales et culturelles les empêchent de bénéficier d’un développement durable et du bien-être. Les six projets retenus sur une centaine enregistrée répondent aux besoins de ces populations. Pour la réussite de leurs projets, les récipiendaires vont recevoir une formation de trois jours et un accompagnement sur le terrain.

Un appui à long terme

C’est depuis 1983 que les Etats-Unis soutiennent la réalisation des initiatives locales dans les 10 régions du pays. Entre 2005 et 2020 par exemple, les Américains affirment avoir réalisé 159 projets dans divers secteurs, dont 69% dans le secteur des services sociaux.

Dans la foulée, Mary Dashbach a annoncé une autre subvention. Le ministère de l’Agriculture des Etats-Unis vient d’accorder au Cameroun une subvention de 27 millions de dollars. L’enveloppe servira à réaliser le Programme d’alphabétisation et de nutrition dans les régions de l’Est, du Nord, de l’Adamaoua, et du Nord-Ouest. 200 mille personnes vont en bénéficier dont 81 510 enfants, enseignants et parents dans 265 écoles pendant une période de 5 ans.