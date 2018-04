Cameroun : Les USA offrent leur mÃ©diation Ã  la crise anglophone

L’ambassadeur des Etats-Unis d’AmĂ©rique au Cameroun, Peter Henry Barlerin, a dĂ©clarĂ© vendredi, la disponibilitĂ© de son pays Ă aider le Cameroun Ă trouver une solution Ă la crise sociopolitique qui la secoue depuis deux ans, avec des vellĂ©itĂ©s dans les rĂ©gions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.«J’ai offert notre assistance pour aider Ă rĂ©soudre les problèmes dans les rĂ©gions anglophones, mais j’ai soulignĂ© que les Etats-Unis voudraient que le Cameroun reste stable », a-t-il prĂ©cisĂ© au sortir d’une audience avec le ministre des Relations extĂ©rieures (MINREX), Lejeune Mbella-Mbella.

Au regard de la situation actuelle marquĂ©e par une violence armĂ©e opposant l’armĂ©e rĂ©gulière aux milices sĂ©paratistes, le diplomate amĂ©ricain a indiquĂ© que « nous sommes prĂŞts Ă aider si c’est voulu par les parties ».

Toutefois, Ă©tant donnĂ© que les conditions de dialogue ne sont pas encore rĂ©unies, « il n’y a pas d’assistance en vue pour le moment ». « C’est juste que nous avons beaucoup d’expĂ©rience. Au cas oĂą il y a besoin, on peut rendre service », a insistĂ© le diplomate amĂ©ricain.

En attendant de voir l’Ă©volution de la situation sĂ©curitaire, les Etats-Unis Ă l’instar d’autres pays comme la France ou la Grande-Bretagne ont demandĂ© Ă leurs ressortissants d’Ă©viter de se rendre dans ces rĂ©gions au risque d’ĂŞtre assassinĂ©s oĂą d’ĂŞtre enlevĂ©s par les milices armĂ©es.

Sur le terrain, la situation des populations riveraines est dramatique, prises entre deux feux, ceux de l’armĂ©e et surtout des sĂ©paratistes qui multiplient les assassinats, les enlèvements, et le vandalisme des Ă©difices publics et privĂ©s.