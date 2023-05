Cameroun : l’ESSTIC fête ses 50 ans d’existence

Le ministre d’Etat ministre de l’Enseignement supérieur a officiellement lancé les festivités mercredi 10 mai 2023 au cours d’une conférence de presse à l’amphithéâtre Hervé Bourges.

« Je suis l’Esstic, j’ai 50 ans et j’en suis fière (…) ». Ces premières paroles du modérateur, le Pr François Marc Modzom, ont donné le ton et fixé l’objet. L’Ecole supérieure des sciences et techniques de l’information et de la communication (Esstic) célèbre son premier cinquantenaire après sa création en 1970. Et dans le timing de l’organisation, le moment est venu pour porter à la connaissance du public, les différentes articulations de l’événement qui atteint son point d’orgue du 14 au 16 juin 2023.

Placé sous le thème « 50 ans de vie au service de l’excellence en information et communication », le cinquantenaire de l’Esstic donnera lieu à plusieurs manifestations. Les préliminaires lancés depuis le 13 avril dernier, vont se poursuivre jusqu’au 12 juin prochain.

Elles concernent les activités scientifiques et pratiques dont un colloque sur la pandémie à Covid-19, le forum sur la communication publique, un salon professionnel des métiers de l’information et de la communication. Les activités ludiques quant à elles comporteront un tournoi de football de 12 équipes réparties en trois poules. La finale se jouera le 12 juin au stade de Ngoa-Ekelle.

Pendant l’événement, l’on assistera à la cérémonie d’ouverture le 14 juin. Elle sera suivie du colloque scientifique sur le renouveau communicationnel comme dynamique sociale au service du progrès et de la paix, pilier de la politique du président Paul Biya.

Le cinquantenaire se refermera avec la cérémonie de clôture précédée de la remise des diplômes aux cinq dernières promotions des cinq filières, l’Esstic n’ayant pas produit de diplômes depuis une vingtaine d’années, a précisé le directeur de l’école, Pr Alice Nga Minkala.

Au cours de la conférence de presse, l’identité visuelle du cinquantenaire constituée du logos, du spot publicitaire, et d’autres gadgets de l’événement, a été dévoilée. l’hymne de l’événement, « 50 ans de réussite, Esstic berceau de l’excellence et de l’innovation » a aussi résonné en cœur avec la métrise de Asmac Voices.

Historique et perspectives

Dans son propos d’ouverture, le ministre d’Etat, ministre de l’Enseignement supérieur a fait le récit de la création et de l’évolution de l’Esstic. Pour le Pr Jacques Fame Ndongo, c’est une épopée qui comprend quatre repères. La création de l’ESIJY en 1970 avec Hervé Bourges le fondateur, la nationalisation en 1982 avec le président Ahmadou Ahidjo et le changement de dénomination en ESSTI ; la transformation en Esstic en 1991 par le président Paul Biya et la nomination en 1993 du tout premier Camerounais à la tête de l’institution. Une minute de silence a été observée à la mémoire des précurseurs et étudiants disparus.

Le cinquantenaire de l’Esstic offre l’occasion de marquer une pause et d’évaluer la distance parcourue. Selon le recteur de l’université de Yaoundé 2, Pr Adolphe Minkoa She, des raisons de cœur expliquent cette célébration. Ce sont par exemple l’excellence et le succès éclatant des produits formés dans cette « école de renommée continentale », qu’il présente comme « creuset du savoir faire et du savoir être ». Pour lui, la place de l’Esstic à moyen terme, est au campus de Soa où 10 hectares de terrain lui sont réservés. Pour concrétiser ce projet, le ministre Joseph LE, a émis l’idée d’ouvrir une liste pour des contributions.