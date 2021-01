Cameroun : l’Etat lance un concours pour recruter 3000 instituteurs de l’enseignement maternel et primaire

Les dossiers sont attendus jusqu’au 8 février et le test de sélection aura lieu le 27 février.

Le gouvernement ouvre un concours pour le recrutement de 3000 instituteurs de l’enseignement maternel et primaire cette année. C’est un communiqué signé conjointement par le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et le ministre de l’Education de base ce 25 janvier 2021 qui renseigne sur ce recrutement.

Ledit recrutement rentre dans la cadre de la deuxième phase du troisième programme de contractualisation des instituteurs de l’enseignement maternel et primaire au profit des écoles primaires publiques du ministère de l’Education de base au titre de la session 2020 au Cameroun.

Peuvent faire acte de candidature, les personnes âgées de 40 au plus au 31 décembre 2020 et titulaires d’un Certificat d’aptitude pédagogique des instituteurs de l’enseignement maternel et primaire (Capiemp) délivré au plus tard en2015.

Les dossiers de candidatures sont réceptionnés dans toutes les délégations de l’Education de base, au plus tard le 8 février, et le concours aura lieu le 27 février dans les chefs-lieux de région.