Cameroun : l’Etat prévoit un budget de 76 milliards de F pour relancer la filière café

Ce montant a été dévoilé ce 12 septembre 2023 à Kouoptamo (région de l’Ouest) lors du lancement officiel des activités du Projet d’appui à la relance de la filière café (Parf-Café).

La relance de la filière café est sur la bonne voie. Ressusciter la filière café est le défi que s’est donné Gabriel Mbaerobe, le ministre de l’Agriculture et du développement local (Minader). À cet effet, tous les moyens seront mis en jeu par le gouvernement. 76,7 milliards de F cfa. C’est le coût estimatif du Projet d’appui à la relance de la filière café (Parf-Café). Ce chiffre a été dévoilé par le Minader qui présidait ce 12 septembre 2023 à Kouoptamo, le lancement officiel des activités relatives à ce projet d’une durée de 5 ans (2027).

L’objectif principal est de doubler la production caféière d’ici 2027 car, selon des données fournies par l’Office national du cacao et du café (Oncc), la production de café s’est chiffrée à 11 557 tonnes (robusta et arabica) pour la campagne caféière 2021/2022. Concrètement, le gouvernement vise : « 22 086 tonnes cumulées de café vert de qualité soit 4 858 tonnes pour le café arabica et 17 228 tonnes pour le café robusta ».

A ceci, il faudrait ajouter des ambitions de «10 529 tonnes de café vert de qualité en 2027 soit 2 316 tonnes de café arabica et 8 213 tonnes pour le café robusta pour augmenter la production nationale qui gravite autour de 35 000 tonnes de nos jours ; un rendement moyen attendu de 0,7 tonnes/hectares soit un accroissement de 0,5 t/ha par rapport au niveau actuel de 0,2 t/ha », projette le membre du gouvernement.

Pour atteindre ces objectifs, le volet financement est un facteur crucial. Pour lever la difficulté, le Minader rassure que le Fonds de Développement des filières Cacao et Café (Fodecc), s’est engagé à financer les activités du Parf-Café à hauteur de 7,6 milliards de Fcfa soit 9,9% du coût global du projet à travers son Guichet projet. En plus, « il est nécessaire de rappeler qu’en plus de de financement, le Parf-Café va bénéficier des appuis indirects du Fodecc à travers le Guichet producteurs, qui a prévu environ 4 milliards de subventions en intrants pour le café en 2023 au profit direct des producteurs », fait-il savoir.

A en croire Ecomatin, le projet étalé sur cinq ans repose sur trois composantes techniques à savoir : la production et la diffusion du matériel végétal à haut rendement ; l’appui au développement des exploitations caféières et l’appui à la durabilité de la filière café.