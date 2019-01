Cameroun : l’Etat vise 260 milliards F CFA en émissions de titres publics

L’Etat du Cameroun prévoit de mobiliser 260 milliards F CFA cette année dans le cadre des émissions de titres publics afin de financer des projets de développement, selon des données obtenues jeudi auprès de la Direction générale du Trésor, de la coopération monétaire et financière (DTCMF) du ministère des Finances.Ces fonds qui s’élèvent à 3 991,1 milliards F CFA seront supérieurs aux recettes estimées à 3 508,5 milliards F CFA.

Pour se prémunir d’un éventuel déficit et en vue de combler un gap de 482,6 milliards F CFA du budget global de l’année, l’Etat devrait faire recours à diverses actions parmi lesquelles les émissions de titres publics.

A la Direction générale du Trésor, de la coopération monétaire et financière, 260 milliards F CFA devront être collectés sur le marché financier, à travers notamment les emprunts obligataires et les émissions de Bons du trésor assimilables (BTA) et les Obligations du trésor assimilables (OTA).

En tout cas, le Directeur général du Trésor, Moh Sylvester Tangangho, est optimiste quant à la capacité du Cameroun à lever ces fonds.

« Nous avons collecté en moyenne 7 milliards F CFA toutes les deux semaines et sommes parfois allés jusqu’à 10 milliards F CFA grâce à des taux d’intérêts attrayants. De plus, pour l’emprunt obligataire lancé en octobre 2018, où nous cherchions 150 milliards F CFA, les souscripteurs se sont prononcés pour 207 milliards F CFA mais nous n’en avons retenu que 200 pour le financement des certains projets », a-t-il indiqué.

En plus de permettre le financement des projets de développement, les emprunts obligataires et émissions des bons du Trésor permettent également d’amortir la dette de l’Etat ou d’éponger les arriérés dus notamment aux petites et moyennes entreprises.