Cameroun -Ligue 1 française :Toko Ekambi élu Homme du match, Stéphane Bahoken buteur

Buteur et double passeur décisif face à Reims, le Lyonnais Karl Toko Ekambi est élu joueur de la 12ème journée de Ligue 1, par le site Maxifoot. L’angevin Stéphane Bahoken, en marquant un but à Lens, a contribué à la victoire des siens. Le Stéphanois Moukoudi a également livré une bonne copie face à Lille.

Après chaque journée de championnat de France de Ligue 1, Maxifoot compose son équipe type. Le meilleur « onze » et sept remplaçants sont choisis selon leurs performances. Les titulaires récoltent trois points, les remplaçants reçoivent un point. Muet depuis deux matchs, l’attaquant lyonnais Karl Toko Ekambi manque d’abord de réussite en trouvant le poteau très tôt dans la rencontre (8ème minute). Mais il ne s’est pas découragé et il est ensuite présent dans tous les bons coups. Il ouvre d’abord le score pour l’OL d’une volée du plat du pied droit, puis il délivre deux passes décisives à Guimaraes et Dembélé. Un match plein ! Maxifoot lui a attribué la note de 9/10. Faisant de l’attaquant camerounais le meilleur joueur de cette journée de championnat.

À l’occasion de cette 12ème journée de Ligue 1, ce dimanche après-midi, le SCO Angers a pris le meilleur sur le Racing Club de Lens (1-3). Le club artésien concède sa première défaite de la saison à la maison et recule à la 9ème place du classement (18 points), doublé par son adversaire du jour (8ème, 19 points). L’avant-centre angevin Stéphane Bahoken est l’un des meilleurs joueurs de ce match. Il a cherché à se démarquer, à prendre la profondeur grâce à sa puissance, et a réussi à peser sur la défense lensois grâce à son jeu dos au but. Magnifique but sur une déviation géniale.

Dans l’entrejeu d’Angers Ibrahim Amadou s’est également bien illustré. Présent dans l’entrejeu, il a effectué un excellent travail de récupération grâce à son physique impressionnant et une belle qualité technique. Dans le camp d’en face, Ignatuis Ganago, de retour de blessure, est entré en jeu à la 66ème minute. L’international camerounais de Lens n’a pas su ou pu se mettre en évidence.

Dans le même temps, Montpellier s’est imposé dans la douleur sur la pelouse de Lorient (0-1), ce dimanche après-midi. Petar Skuletic a permis aux héraultais de glaner un succès important à un quart d’heure de la fin de la rencontre. Ambroise Oyongo Bitolo, remplaçant à l’entame du match, a remplacé Bistic, à la 68ème minute.

Le match Saint-Etienne –Lille a clôturé cette 12ème étape de Ligue 1. Alors qu’il pouvait revenir à hauteur du PSG en tête du classement, Lille n’a pris qu’un point sur la pelouse de Saint-Etienne (1-1) ce dimanche en championnat. Bousculés par des Verts entreprenants, les Lillois ont su réagir en seconde période. Harold Moukoudi, le défenseur central de l’AS Saint Etienne a affiché beaucoup de sérénité lors de cette rencontre. Aussi bien dans ses interventions que dans ses relances, avec quelques prises de risque bien maitrisées pour ressortir le ballon.

Au milieu de terrain, Yvan Neyou Noupa a réalisé une grosse première période. Avec un pressing de tous les instants, il a gratté un nombre incalculable de ballons. Mais comme son compère, il a été moins impérial après la pause et il passe tout près de l’expulsion.