Cameroun-l’île Maurice : match à deux enjeux

En gagnant les Dodos au stade Japoma de Douala, les Lions indomptables feront non seulement un pas vers la Coupe du monde 2026, mais se prépareront également pour la Coupe d’Afrique des Nations en janvier prochain.

Le Cameroun devra afficher un meilleur visage face à l’île Maurice ce vendredi 16 novembre 2023. Les deux dernières sorties des Lions indomptables se sont soldées par des défaites, d’abord face à la Russie, puis contre le Sénégal.

Même si le match de ce soir s’apparente à un David et Goliath, l’île Maurice n’étant pas un foudre de guerre, le Cameroun a toutes les chances de l’emporter.

L’attente est plutôt au niveau des choix tactique de Rigobert Song. En l’absence de Choupo Moting et d’Aboubacar Vincent, par exemple, l’attaque sera expérimentale ce soir, et c’est Franck Magrir, présenté comme le futur patron de cet axe, qui devrait mener la danse. L’autre surprise pourrait être au milieu de terrain avec le trio Zambo Anguissa pour casser les lignes, Yvan Neyou en six et Olivier Tcham pour mener le jeu vers l’avant. En défense, Jean Charles Castellotto pourrait être rappelé pour pallier l’absence de Faï Collins sur le côté, tandis que Christopher Wooh et Oumar Gonzalez occuperont l’axe de la défense. A l’autre bout du terrain, Nouhou Tolo sera comme d’habitude titularisé.