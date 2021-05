A l’issue d’une audience de l’ancien ministre de la Défense Edgar Alain Mebe Ngo’o au Tribunal criminel spécial, le quotidien Emergence publie ce 17 mai 2021, la liste de ses biens et avoirs.

L’ex Mindef, Edgar Mebe Ngo et de son épouse Bernadette sont poursuivis pour des détournements de fonds en dizaine de milliards de FCFA. Leurs biens et avoirs ont été énumérés lors de l’audience du 14 mai 2021 au Tribunal criminel spécial (TCS).

L’on cite pêle-mêle : 53 immeubles bâtis dans les régions du Centre, du Littoral, du Sud et en France. Le couple Mebe Ngo’o en détention à la prison de Kondengui, détient aussi d’un parc automobile constitué d’au moins 39 véhicules et engins lourds, parmi lesquels des Mercedes 400 et fourgon, Land Cruiser, Nissan, Volkswagen, Toyota Yaris etc.

L’on se souvient que les fouilles opérées dans leur entreprise dénommée Limousine, à la demande du procureur, avait permis de découvrir 32 véhicules de luxe avec 7 différentes cartes grises.

Alain Edgar Mebe Ngo’o, est poursuivi pour plusieurs affaires. Accusé notamment de corruption; prise d’intérêt dans un acte et blanchiment aggravé de capitaux d’un montant de 20 milliards de FCFA, détournement de 20. 374 547 085 FCFA; dans le passage de plusieurs marchés de fournitures de matériels, équipements et prestations militaires avec la société chinoise Poly Technologies INC. Son épouse est poursuivie pour le détournement présumé de deniers publics à hauteur de 5 237 373 775 FCFA; complicité de corruption et blanchiment de capitaux pour un montant de 5 milliards de FCFA.

Le couple a été interpellé en 2019 au même titre que deux autres personnes accusées de détournements en coaction. Edgar Alain et son épouse Bernadette clament leur innocence et ont demandé d’être libèré pour comparaitre libre.