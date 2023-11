Cameroun : l’insécurité freine l’éducation de plus d’un million d’enfants

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies affirme que 1,4 million d’enfants sont dans le besoin d’une éducation.

Plus d’un million d’enfants en âge d’être scolarisés au Cameroun sont privés d’une éducation de qualité. L’information est relevée par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies. L’agence Onusienne indique que plus de 600 000 enfants sont dans une situation extrême, notamment dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en raison de l’insécurité qui règne dans ces deux régions. Depuis 2017, ces régions souffrent d’instabilité sociopolitique à cause de la crise anglophone.

Entre janvier et juillet 2023, l’organisation a enregistré 13 incidents violents perpétrés dans des écoles ou contre des élèves par des groupes armés. 2 445 écoles ont été enregistrées comme fermées. « Au cours du mois de septembre, pendant les deux semaines d’état d’urgence (4-17 septembre) déclarées par des groupes armés non étatiques, des écoles ont été forcées de fermer et plusieurs personnes ont été tuées, enlevées ou agressées physiquement », a rapporté l’ONU (UN Info).

L’insécurité a également affecté la qualité de l’éducation des enfants dans la région de l’Extrême-Nord, la secte islamique Boko Haram ayant envahi certaines localités. Selon Stopblablacam, 482 000 enfants de la région de l’Extrême-Nord ne bénéficient pas d’une éducation de qualité.