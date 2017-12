Cameroun : lâ€™intÃ©gralitÃ© du message de fin dâ€™annÃ©e 2017 du Chef de lâ€™Etat Ã  la nation

Camerounaises, Camerounais,

Mes chers compatriotes,

Au cours de l’année qui s’achève, le Cameroun a, dans un contexte difficile, confirmé aux yeux du monde, la solidité de ses institutions, la résilience de son économie et son attachement à l’unité nationale.

Notre pays a en effet démontré, une formidable capacité à relever les multiples défis auxquels il a été confronté, aux plans sportif, sécuritaire, économique ou social.

Cette performance, c’est d’abord à vous qu’il la doit, Camerounaises et Camerounais ! Que vous soyez du Nord ou du Sud, de l’Est ou de l’Ouest. Que vous soyez anglophones ou francophones, vous avez toujours su, dans votre immense majorité, faire preuve de courage, de dynamisme, d’esprit patriotique et surtout de maturité.

Je vous en félicite !

Mes chers compatriotes,

La conjoncture internationale défavorable, en raison notamment, de la baisse persistante des cours des matières premières, a négativement impacté la croissance économique et le progrès social dans notre pays. Il en est en outre résulté des difficultés de trésorerie, dont les fournisseurs de l’Etat et particulièrement les Petites et Moyennes Entreprises, ont fortement pâti.

Dans le cadre de ses efforts pour faire face à cette situation, le Gouvernement a conclu, en juin 2017, avec le Fonds Monétaire International, un programme économique et financier appuyé par une « Facilité élargie de crédit ». Ce programme devrait avoir dès 2018, un impact positif sur notre croissance.

Nous allons à cet égard, poursuivre nos efforts en faveur de l’optimisation de la collecte des revenus de l’Etat et de la rationalisation de la dépense publique. Une attention particulière sera accordée à la situation des PME, notamment pour ce qui est du règlement prioritaire de la dette qui leur est due, comme de l’amélioration de leur accès au crédit bancaire.

Nous allons également poursuivre résolument l’exécution de nos grands travaux, avec un accent particulier sur les infrastructures routières. Les services de proximité à la population, s’agissant notamment de la fourniture en eau, en électricité, et en soins de santé, bénéficieront d’une attention spéciale.

La carte sanitaire de notre pays se densifie chaque année, avec la construction d’une centaine de Centres de santé, de Centres Médicaux d’Arrondissement et d’Hôpitaux de district.

Nous allons poursuivre nos efforts, afin de faire bénéficier à nos populations des soins de santé de qualité et accessibles à tous. C’est dans cette optique, que j’ai donné au Gouvernement, l’instruction de parachever les réflexions relatives à la mise en place progressive de la Couverture Santé Universelle.

Des progrès notables ont été enregistrés dans la réalisation des projets inscrits dans le Plan d’urgence triennal. Il s’agit de projets générateurs d’un réel progrès social au bénéfice de nos populations. Les efforts à cet égard seront poursuivis.

L’action continue du Gouvernement, en faveur de la densification de la carte scolaire et universitaire, fait du Cameroun un formidable vivier de ressources humaines de qualité en Afrique. Nous allons parallèlement intensifier nos efforts en matière de création d’emplois, notamment en faveur de notre jeunesse. L’achèvement de grands projets, tel le Port de Kribi, qui entrera bientôt en activité, offre à cet égard d’intéressantes perspectives.

La mission de revue du FMI qui s’est déroulée en octobre-novembre 2017, s’est félicitée, à juste titre, tant de la résilience de notre économie, que de nos performances dans la mise en œuvre du programme avec cette institution. Ceci est, vous en conviendrez avec moi, de bon augure pour nos objectifs en vue de l’émergence.

Mes chers compatriotes,

Au plan sportif, l’année qui s’achève nous a offert de belles victoires qu’il convient de saluer. Nos Lions Indomptables du football ont brillamment remporté leur cinquième sacre continental. Notre équipe nationale de volleyball féminin nous a comblés de fierté, en devenant championne d’Afrique, ici même à Yaoundé. A travers les stades du monde entier, nos athlètes ont fait briller notre drapeau et résonner notre hymne national. La Nation camerounaise par ma voix, les félicite chaleureusement.

En 2019, comme vous le savez, notre pays accueillera la grande famille du football continental, à l’occasion de la Coupe d’Afrique des Nations. Ce sera l’occasion, au-delà de l’aspect purement sportif, de faire profiter à nos hôtes de la chaleur de l’hospitalité camerounaise. Je n’ai nul doute que, comme nos sportifs, nos populations sauront se montrer à la hauteur de l’événement et présenter le meilleur visage du Cameroun.

Notre pays sera prêt pour cette grande fête de l’amitié. J’en ai pris l’engagement.

Mes chers compatriotes,

Au nombre des défis que le Cameroun a eu à relever au cours de l’année 2017, le défi sécuritaire n’était pas le moindre.

La secte terroriste Boko Haram a en effet poursuivi ses attaques contre notre pays. Grâce à la vaillance de nos soldats, et au courage de nos populations, nous avons infligé de cuisantes défaites à ce groupe criminel et réduit à néant ses rêves expansionnistes. Bien évidemment, la vigilance reste de mise. Nous allons poursuivre avec détermination, de concert avec nos voisins et nos partenaires internationaux, nos efforts en vue de l’éradication totale de ce groupe terroriste.

Nous avons également enregistré des succès notables dans le cadre de la lutte contre le phénomène des prises d’otages à notre frontière orientale. Nous allons intensifier nos efforts à cet égard et continuer à traquer sans relâche, les groupes criminels impliqués.

Dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, des revendications socio- professionnelles, auxquelles le Gouvernement s’est pourtant efforcé d’apporter des réponses appropriées, ont fait l’objet d’une récupération par des extrémistes, cherchant à imposer par la violence, leur projet sécessionniste.

Nous avons tous été témoins de la gravité des débordements qui en ont résulté. Les symboles de la République ont été profanés. L’éducation de nos enfants a été prise en otage, par des pyromanes criminels qui n’ont pas hésité à incendier des écoles et à attaquer des élèves. Les activités économiques et sociales ont été perturbées par des mots d’ordre irresponsables, imposés aux populations par la menace, l’intimidation et la violence. Des attentats à la bombe ont été perpétrés. Plusieurs de nos compatriotes ont perdu la vie dans les violences orchestrées par les sécessionnistes. Des membres de nos forces de défense et de sécurité ont été assassinés de sang-froid, en accomplissant leur devoir.

Je voudrais vous inviter à avoir une pensée pieuse pour tous nos concitoyens qui ont perdu la vie dans cette crise. Je voudrais également, au nom de la Nation tout entière, présenter nos sincères condoléances à toutes les familles endeuillées.

Comme j’ai eu à le rappeler récemment, il est de mon devoir de veiller à l’ordre républicain, à la paix sociale, à l’unité de la Nation et à l’intégrité du Cameroun.

J’ai à cet égard, instruit que tous ceux qui ont pris les armes, qui exercent des violences ou qui incitent à la violence, soient combattus sans relâche et répondent de leurs crimes devant la justice.

Les opérations de sécurisation engagées à cet égard ont donné d’excellents résultats. Elles vont se poursuivre sans faiblesse, mais sans excès. Je félicite les forces de défense et de sécurité pour la bravoure, la détermination, la retenue et le professionnalisme dont elles ont fait montre jusqu’alors.

Je sais que le souhait de tous les Camerounais de bonne volonté, est que les tensions cessent dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et que la situation revienne à la normale. Dans leur immense majorité, les Camerounais aspirent à vivre ensemble, dans la paix.

C’est soucieux de cette aspiration que j’ai créé la Commission Nationale pour la Promotion du Bilinguisme et du Multiculturalisme, dont le rôle dans la promotion de notre vivre ensemble sera essentiel.

C’est également dans la même optique, que j’ai demandé au Gouvernement, dès le début de la crise, d’engager un dialogue constructif avec les enseignants et les avocats anglophones, dans le but de rechercher des solutions à leurs revendications. De nombreuses actions ont été prises par le Gouvernement à l’issue de ce dialogue, allant même au-delà des revendications initiales. D’autres sont en cours ou envisagées.

Le dialogue, je le précise bien, a toujours été et restera toujours pour moi, la voie privilégiée de résolution des problèmes, pour autant qu’il s’inscrive strictement dans le cadre de la légalité républicaine.

Mes chers compatriotes,

Les consultations que j’ai menées, mais aussi les multiples avis et suggestions que j’ai recueillis, m’ont conforté dans l’idée que nos concitoyens souhaitent participer davantage à la gestion de leurs affaires, notamment au niveau local.

Je crois fermement à cet égard, que l’accélération de notre processus de décentralisation va permettre de renforcer le développement de nos régions.

J’ai dans cette optique, prescrit la mise en œuvre des mesures nécessaires pour concrétiser rapidement cette réforme majeure.

Dans le même ordre d’idées, le parachèvement de la mise en place des institutions prévues par la Constitution, permettra de consolider l’Etat de droit et ouvrira une nouvelle page de notre processus démocratique.

2018 sera une importante année électorale. Toutes les dispositions nécessaires seront prises afin que les opérations électorales se déroulent dans le calme et la sécurité.

Mes chers compatriotes,

Comme vous pouvez le constater, de nombreux défis interpellent notre Nation. Nous devons les relever ensemble, dans la fraternité, dans le respect des institutions et dans l’esprit de concorde nationale.

Dans cette optique, le Cameroun est pour chacun d’entre nous un précieux héritage.

Sachons rester dignes de l’héritage reçu, ce Cameroun uni, qui va debout, fier et jaloux de sa liberté.

Bonne Année à toutes et à tous !

Et vive le Cameroun !

Yaoundé, le 31 décembre 2017