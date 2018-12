Cameroun : Linus Toussaint Mendjana entendu à la Police judiciaire lundi

Le directeur sortant de l’Enam a manqué la cérémonie d’installation officielle de son successeur lundi. Il aurait été interpellé quelque heures plus tôt, indiquent des sources non officielles.

L’absence remarquée de Linus Toussaint Mendjana, directeur général déchu de l’Ecole normale d’administration et de magistrature (Enam), suscite des interrogations. Il aurait dû participer à la cérémonie de passation de témoins de son successeur, Bertrand Pierre Soumbou Angoula. Lequel a été nommé vendredi, 14 décembre 2018, par le chef de l’Etat Paul Biya.

Linus Toussaint Mendjana a été interpellé au moment où il s’apprêtait à se rendre sur les lieux de l’évènement, a-t-on appris lundi. Il a été conduit discrètement à la police judiciaire, à Elig-Essono, où il a été entendu toute la journée.

Jusqu’à la fin de la soirée hier, Linus Toussaint Mendjana se trouvait encore dans les locaux de la Police judiciaire. Son chauffeur et son garde du corps y ont été aperçus. Aucune information relative à cet interrogatoire n’avait encore filtré au moment où le reporter de journalducameroun.com quittait les locaux de la police aux environs de 19h. Impossible non plus de dire quelle a été l’issue de cette procédure.