Cameroun-Lions indomptables : Jean Charles Castelletto se présente au public

Alors qu’il est reproché aux joueurs d’êtres éloignés du public, le défenseur international a offert une séance de dédicace de maillots le 21 mars à la boutique Edimo Sports By Edimo Design.

Aujourd’hui, il est possible de se procurer le maillot authentique des Lions Indomptables tout en étant au Cameroun. Avec le nouveau partenaire de la Fécafoot, à savoir l’équipementier One All Sports, les maillots officiels des Lions sont désormais disponibles dans les rayons camerounais grâce à des sociétés comme Edimo Design.

C’est à ce titre que la boutique dans l’un de ses rayons situé à l’hypermarché Carrefour, The Playce au quartier Warda à Yaoundé a reçu Jean Charles Castelletto le 21 mars dernier. Cette visite de l’international camerounais a été l’occasion pour le joueur de rencontrer ses fans. Un moment aussi pour dédicacer de nombreux maillots et autres accessoires.

Il s’agit, selon Pascal Pierre, responsable de la communication de cette structure, de permettre aux fans des Lions indomptables en particulier et au public en général, d’aller au stade supporter les Lions Indomptables, dans une tenue appropriée,