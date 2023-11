Cameroun-Lions indomptables : les choix qui sont reprochés à Rigobert Song

Alors qu’il a publié la liste des 24 joueurs retenus pour les matchs de qualification pour le Mondial 2026, le sélectionneur manager des Lions essuit quelques critiques venant notamment du chroniquer sportif, Alain Denis Ikoul:

Dans les buts, je trouve scandaleux le fait de convoquer Fabrice Ondoa et Devis Epassy. L’avenir se prépare avec la jeunesse, or en l’état actuel des choses on a aucune garantie que ces deux gardiens seront encore dans la carte du football mondial dans 2 ans.

Si on veut rester nostalgique en évoquant le vécu pour des mecs qui ne jouent pas, le meilleur risque serait Carlos Kameni, car il a un meilleur vécu et un meilleur palmarès que Ondoa et Epassy. Même Joseph Antoine Bell et Thomas Nkono seraient de meilleurs risques, si c’est l’expérience qu’on recherche.

En défense, je suis désolé mais Léon Bell Bell c’est un gros scandale. Tu ne peux pas être en reconstruction, à 2 mois de la CAN et aller chercher un mec de 27 ans qui joue en D2 en Allemagne, et qui de toute sa carrière n’a jamais connu la première division : Ça manque de cohérence. Surtout qu’actuellement tu as Tolo et Yongwa. Si le mec crève l’écran au Réal Madrid ou à Liverpool, OK je comprends. Mais D2 allemande depuis 2019, en provenance de la réserve de Mayence (D4), puis aujourd’hui à 2 mois de la CAN, 27 ans, première convocation, je mets quiconque au défi de me montrer en quoi ce n’est pas scandaleux. On doit nous expliquer la logique dans cette affaire.

Au milieu je trouve la gestion de Ben Elliot scandaleuse. Soit il est bon et on fait de lui un gars du groupe, soit il n’est pas bon et on s’en passe en attendant qu’il progresse. Mais ce petit jeu de « Il est là aujourd’hui, demain il n’est pas là » trahit quelque chose de malsain. Et même quand il vient, le gamin, c’est 30 secondes de jeu. Cette façon de faire, je la trouve scandaleuse.

Après avoir réussi à se qualifier de justesse pour la CAN 2023, les Lions indomptables se lancent dans la marche vers la Coupe du monde 2026. Pour les deux premières journées des éliminatoires, le Cameroun va affronter l’Île Maurice puis la Libye.