Cameroun-littérature : la renaissance de la culture bamoun

Sous le regard des invités de marque, Tesla et Seid Ndam ont officiellement présenté leur ouvrage, « Samba Ta’abit , Le trône sacré ».

Samba Ta’abit, Le trône sacré est le nouvel ouvrage fort évocateur paru ce Jeudi, 1er février 2022. Ce nouveau bébé littéraire édité par la maison Proximité est un livre à l’allure romanesque moulé d’une écriture prolixe des auteurs mettant en relief la culture bamoun.

Il s’agit tout d’abord dans le chapitre 1 par exemple de la genèse du peuple bamoun. Les auteurs, Tesla et Seid Ndam, mettent en exergues le contexte et le prétexte du fondement de la culture bamoun et aussi des peuples de la région des grassfield.

Plus loin, l’ouvrage met en lumière la culture au travers de quelques faits anthropologiques parlants qui retracent les expériences culturelles des auteurs. Des faits significatifs et porteurs de messages dans la civilisation du peuple Bamoun.

L’ouvrage co-rédigé, Testla et Seid Ndam vient également affirmer l’existence et l’essence de la culture africaine. Ce qui bat en brèche les idées de Lévy Bruhl et Hegel qui niént aux Africains d’avoir une civilisation et une culture. Les auteurs viennent par ce roman réaffirmer la vérité et mettre en avant la culture des africains très souvent controversée par les occidentaux.

Les auteurs confient que ce livre vise à valoriser la culture du peuple bamoun en mettant en avant ses civilisations et aussi le magico-religieux qui fait du peuple bamoun l’un des plus puissants en Afrique.

Les auteurs, Tesla Rose et Seid Ndam, sont en couple depuis de nombreuses anées. Le mari, Seid Ndam est chef du village Baïgon à Foumbot dans le royaume Bamoun et son épouse, Tesla Rose est pharmacien en service au ministère de la Santé publique. En partageant leur vie, ils ont découvert le plaisir de l’écriture à quatre mains.