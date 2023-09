Cameroun-Littoral : le SDF convoque les élections régionales internes

Le président de la commission du Comité exécutif national du Social democratic front pour le Littoral informe les militants de la tenue de la conférence élective le 30 septembre prochain.

Le sénateur Vanigansen Mochiggle présente dans un communiqué les différents postes à pourvoir, les conditions d’éligibilité, la qualité des délégués ainsi que les frais de candidature.

En effet, les opérations de vote permettront de renouveler un bureau régional composé d’une trentaine de membres dont le président régional, son adjoint, le secrétaire régional, son adjoint, le trésorier régional, son adjoint, des secrétaires spécialisés et leurs adjoints, des coordinateurs des femmes, des jeunes socialistes et leurs adjoints, deux commissaires aux comptes, quatre conseillers juridiques.

Les candidats ont des conditions à remplir. Ils doivent être membres actifs du parti résidant dans la région. Ils doivent être à jour de leurs cotisations financières vis-à-vis du parti. Ils doivent justifier d’une action militante de quatre ans consécutifs.

Ceux qui aspirent au poste de président régional doivent verser 700 000 FCFA, soit 500 000 FCFA représentant des frais de candidature et 200 000 FCFA, les frais d’organisation de la conférence élective. Les candidats au poste de vice-président ont la charge de verser 300 000 FCFA dont 200 000 FCFA comme frais de candidature et 100 000 FCFA comme frais d’organisation. Les candidats titulaires aux autres postes devront débourser 150 000 FCFA et les adjoints 75 000 FCFA. Toutes les candidatures sont recevables jusqu’au 27 septembre prochain.

Cette conférence élective régionale va se tenir dans la mouvance de la préparation du congrès du Social democratic front annoncé pour la fin du mois d’octobre prochain. Au cours de ce conclave, le parti procèdera à l’élection du président national qui remplacera le chairman Ni John Fru Ndi décédé le 12 juin 2023 à Yaoundé.