Cameroun : livraison du stade de Bafang prévue pour le 31 octobre 2021

Située dans le département du Haut-Nkam, Région de l’Ouest, la Commune de Bafang a accueilli récemment pour une visite d’inspection des chantiers, le Directeur général du Fonds Spécial d’Équipement et d’Intervention Intercommunale (FEICOM) et son staff technique. Se sont joints à cette descente sur le terrain,le maire, mais également les entreprises en charge des travaux et de la maîtrise d’œuvre.

Pour une enveloppe globale de 4,7 milliards FCFA, ce vaste projet est constitué de 02 tribunes de 2500 places assises au total, de fournitures et pose de chaises rétractables et fauteuils VIP, d’une clôture revue du stade en béton armé (15 cm d’épaisseur, 2,50m de hauteur et 690 ml de longueur) avec guérite.

Il sera également aménagé une pelouse en gazon naturel, une piste d’athlétisme, des parkings, des toilettes pour spectateurs, une pose de 04 pylônes pour éclairage avec des projecteurs « led » et du système de sonorisation. Un groupe électrogène de 400kva, avec une cuve de carburant de 2500l sera installé. Un système de vidéo surveillance et de sécurité sera mis en place ainsi qu’un transformateur.

Pour la matérialisation de ce projet, ce sont les entreprises « Anhui Shuian Construction Group Co Ltd » et « Archi’dia Sarl B.P » qui se déploient sur le terrain afin d’assurer dans les délais, la livraison de ce stade prévue pour le 31 octobre 2021.

Par la même occasion, les mêmes équipes se sont rendues sur le site devant abriter très prochainement la cité municipale de la Commune de Bafang.