Cameroun : l’OAPI célèbre son 60ème anniversaire

Le lancement des activités relatives à cette célébration a eu lieu mardi 13 septembre 2022, à l’occasion de la journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle.

C’est un double évènement que l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) a organisé mardi 13 septembre dans la ville de Yaoundé : le lancement des activités liées à la célébration de ses 60 années d’existence et la commémoration de la journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle. Pour l’occasion, une réflexion scientifique a réuni un panel d’experts.

Le thème choisi pour la circonstance était « propriété intellectuelle, levier de l’industrialisation et de la diversification économique en Afrique ». Il s’est agi à travers ce thème, de relever les obstacles à l’industrialisation et à la diversification des économies africaines. Il était aussi question de ressortir des opportunités favorisant une émergence économique à travers l’industrialisation et la diversification économique.

Des échanges et des partages d’expériences des experts ont meublé cette rencontre.

« Aujourd’hui on a besoin de machines agricoles. Il faut que l’Etat nous aide à avoir des machines qui vont nous permettre de transformer nos matières premières. En 2002, quand nous avons lancé notre premier produit sur le marché, il était question qu’en moins de 5 ans, on ait 70 produits locaux sur le marché. Aujourd’hui on n’en compte que 34 après 7 ans. Nous avons des difficultés à obtenir un certificat d’implantation et la problématique de la main d’œuvre fiable », énumère Bertin Tchoffo, PDG de Pafic Sarl.

Pour le Pr Kengne Fodouop, « On ne peut pas parler de levier sans parler de défis. Il y a des défis de la diversification de l’économie comme il y a des défis de l’industrialisation. Et l’un des premiers défis de la diversification de l’économie dans l’espace OAPI, c’est le fait que les pays de l’espace OAPI sont dominés depuis leur accession à l’indépendance par l’économie de rente. »

A la question de savoir comment faire face à ces défis, l’universitaire indique que ces 17 pays de l’espace OAPI doivent « mettre en place un processus de production ; avoir des machines de production et rompre avec ce passé. »

Notons que le même thème servira le fil d’ariane au sommet des chefs d’Etat et des gouvernements de l’Union africaine sur l’industrialisation et la diversification économique qui se tiendra du 20 au 25 novembre 2022 à Niamey, au Niger.