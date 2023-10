Cameroun : l’objet de la mission de China Exim

Cette mission a eu lieu au pays de Louis Paul Motaze du 26 au 29 octobre 2023.

La China Eximbank (CEXIM) est un partenaire stratégique du Cameroun en ce sens qu’il est le premier partenaire financier avec un volume d’engagement évalué à près de 3000 milliards de Fcfa et un encours de la dette estimé à 1280 milliards de Fcfa. Par ailleurs, son intervention au Cameroun a permis la réalisation de nombreux projets, parmi lesquels les barrages de Memve’ele et Mekin, les autoroutes Yaoundé-Douala et Kribi-Lolabe, le développement du Backbone et de la fibre optique.

Dans le but de redynamiser le partenariat avec la Cameroun une mission a séjourné au Cameroun. Ainsi, les deux parties ont dressé un état des lieux de ce partenariat. Elles se sont appropriées les nouvelles orientations stratégiques de la banque en matière de financements des projets. Aussi elles ont partagé l’expérience en matière de gestion de la dette avec d’autres partenaires au développement et apprécié le risque pays.

Cette délégation chinoise était composée de sept personnes sous la conduite de Li Zhongyu, vice-président chargé de la gestion du risque au sein de cette institution bancaire. Elle a été reçue ce 27 octobre 2023 par le ministre des Finances, Louis-Paul Motaze.