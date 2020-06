Cameroun : l’OMS offre 183 concentrateurs d’oxygène au ministère de la Santé publique

Ce don remis le 29 juin 2020 est notamment destiné aux patients atteints de coronavirus sévère et critique ne pouvant obtenir suffisamment d’oxygène dans leur sang en respirant normalement.

Le 29 juin 2020 à Yaoundé, 183 concentrateurs d’oxygène ont été remis au ministère de la Santé publique dans le cadre de l’appui au plan national de riposte contre la Covid-19. Un don de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) octroyé par le Dr Phanuel Habimana, représentant résident de l’OMS au Cameroun.

Ce dernier explique que ces concentrateurs acquis grâce à un financement de l’Union européenne (UE), à travers son programme humanitaire « ECHO » « représente une source durable et économique d’oxygène pour les établissements de soins. Ces matériels médicaux sont conçus pour fonctionner en continu et peuvent produire de l’oxygène 24 heures sur 24, tous les jours de la semaine pendant 5 ans ou plus ».

Les concentrateurs d’oxygène sont notamment destinés aux patients atteints de coronavirus sévère et critique. Ceux-ci ont besoin de concentrations plus élevées d’oxygène et de soutien pour le faire pénétrer dans leurs poumons et leur évite un déficit qui pourrait conduire à la mort.