Cameroun : Luc Ayang représente Paul Biya à la fête nationale tchadienne

Le président du Conseil économique et social du Cameroun assiste aux manifestations ce vendredi 11 août 2023 à N’Djamena.

A l’occasion de la 63è édition de la fête nationale de la République du Tchad, Luc Ayang a été dépêché à la capitale du pays voisin. Le président du Conseil économique et social assiste au défilé et autres manifestations officielles au nom et pour le compte du président Paul Biya, informe le Cabinet civil de la présidence de la République du Cameroun. L’ancien Premier ministre camerounais s’y trouve sur invitation du président de transition, président de la République tchadienne, Mahamat Idriss Déby Itno. A N’Djaména, il est aux côtés du chef de l’Etat bissau-guinéen Umaro Sissoko Emballo et cinq représentants d’autres chefs d’Etat conviés pour vivre les festivités relatives aux 63 ans d’indépendance du Pays.

En effet, après l’obtention de son autonomie en 1958, le Tchad accède à l’indépendance le 11 août 1960 avec à sa tête comme premier chef de l’Etat François Tombalbaye. Au moins huit autres personnalités vont se succéder à la tête de l’Etat avant l’arrivée au pouvoir de Mahamat Idriss Déby Itno le 21 avril 2021 comme président du Conseil militaire de transition, puis reconduit le 10 octobre 2022 comme président de transition.

L’actuel chef de l’Etat succède à son père Idriss Déby Itno, mort le 20 avril 2021 des suites de blessures reçues sur le champ de bataille après 30 ans à la tête de l’Etat et l’entame de son 6è mandat. Le 63è anniversaire du Tchad se déroule dans un contexte de pacification de la République entre les militaires au pouvoir, les groupes rebelles et certains partis politiques d’opposition.

Le Tchad et le Cameroun partagent une frontière terrestre longue de 1094 km. Pays frères et amis, les deux Etats sont aussi liés par les relations diplomatiques qui viennent de connaitre une période de crise dans l’affaire dite Savannah Energie relative au pétrole tchadien qui est exploité en transitant par le Cameroun via le pipe line.

Un incident diplomatique que les deux Etats ont pris la peine de résoudre de manière pacifique avec le déplacement du ministre d’Etat secrétaire général de la présidence du Cameroun, Ferdinand Ngoh Ngoh, effectué à N’Djaména. Cette visite a été suivie par l’arrivée d’une délégation tchadienne à Yaoundé et la reprise de fonction dans la capitale camerounaise de l’ambassadeur du Tchad rappelé plus tôt à N’Djaména.