Cameroun-Ludovic Soppa : « Il y a une différence entre être bilingue et être traducteur »

Il conviendrait de relever au préalable que la traduction peut être vue sous plusieurs angles. On peut la concevoir comme un domaine d’étude ou une discipline scientifique, une profession ou encore une activité. Dans son domaine d’activité, on dira que la traduction vise à prendre le message d’un texte source et les rendre dans une autre langue qu’on appelle langue cible . Il s’agit là de la médiation interculturelle et interpersonnelle.

Un monde sans barrière sous-entend alors que le traducteur et l’ interprète ici servent ou alors doivent en tant que marteau briser ses différentes barrières. Donc on est tout de suite dans le rôle fondamental du prestataire de service linguistique qui est bien évidemment de briser ces différentes barrières qui sont créées à travers la diversité et la différence dans langues et cultures puisque le traducteur et l’ interprète servent de médiateur, de facilitateur interculturel et interpersonnel.

Aujourd’hui, ce serait forcer les portes ouvertes que de dire que le Cameroun en plus de ses deux langues officielles a environ 200 langues locales et ce, couplé à sa grande variété culturelle. Alors, réussir à se développer dans un tel contexte de grand diversité requiert bien évidemment la présence des acteurs tels les traducteurs et interprètes qui seront là pour s’assurer que malgré ces diversités, le développement suit son cours car, ils agiront en tant que briseur de barrière et promoteur du développement dans la diversité.

Aujourd’hui lorsqu’on parle des défis de l’interprétation et de la traduction au Cameroun, on peut mentionner en premier lieu le manque d’organisation sur le plan national. Je pense que jusqu’à aujourd’hui, ce métier n’a pas encore un ordre de traducteur et d’interprète. C’est vrai que pour le moment on a quelques associations au rang desquelles, l’APTIC et bien d’autres. Mais, vous convenez avec moi qu’une profession aujourd’hui est plus forte lorsqu’elle a un ordre comme l’ordre par exemple des avocats, des médecins etc.

Je mentionnerais également que le gouvernement ne profite pas encore grandement du potentiel de la traduction et de l’interprétation qui pourrait servir de facteurs de valorisation de notre culture et de nos langues. Je pense aussi à l’interprétation communautaire, la traduction de nos langues locales ou même africaines.