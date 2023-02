Cameroun : Ludovic Tangpi remporte la bourse de l’American Mathematical Society

Cette bourse d’un an a été créée pour favoriser l’excellence dans la recherche en mathématiques et pour aider à générer une participation plus large et soutenue des mathématiciens noirs.

Ludovic Tangpi a reçu la troisième bourse annuelle AMS Claytor-Gilmer. Selon princeton.edu, Tangpi, professeur adjoint au Département de recherche opérationnelle et d’ingénierie financière de l’Université de Princeton, a obtenu son premier diplôme en mathématiques à l’Université de Yaoundé 1. Puis il a obtenu son M.S. à l’Université de Stellenbosch en Afrique du Sud (en collaboration avec l’Institut Africain des Sciences Mathématiques), après il a fait son doctorat.

Il travaille conjointement à l’Université Humboldt de Berlin et à l’Université de Constance, et a été stagiaire postdoctoral en mathématiques à l’Université de Vienne. Les intérêts de recherche de Tangpi couvrent la probabilité appliquée, le contrôle stochastique et leurs applications en finance quantitative (y compris la gestion des risques, la super couverture et les grands jeux de population).

Ses prix précédents incluent une bourse CAREER de la National Science Foundation 2021, le prix le plus prestigieux de la NSF pour «les professeurs en début de carrière qui ont le potentiel de servir de modèles universitaires dans la recherche et l’éducation et de faire progresser la mission de leur département ou organisation », et le prix 2021 E. Lawrence Keyes, Jr./Emerson Electric Co. Faculty Advancement SEAS Junior Faculty Award, qui a été créé pour récompenser les membres juniors les plus talentueux du corps professoral de l’École d’ingénierie et de sciences appliquées.

Ludovic Tangpi est également membre du Conseil panafricain de la recherche. La bourse AMS Claytor-Gilmer est dotée d’un prix de 50 000 $ et est généralement décernée à une seule personne par an. Les boursiers peuvent utiliser la bourse de la manière la plus efficace pour leur recherche – par exemple, pour le temps de libération, la participation à des programmes de recherche, l’aide au voyage, la garde d’enfants, etc.

.