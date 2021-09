Cameroun : l’UE offre près de 100 millions de FCFA à l’ONG Kmer Tech pour des solutions technologiques contre le Covid-19

Le financement doit concrétiser le projet Kmer-Tech T-I-E (Tech – innovation – Entrepreneurship), pour lequel le contrat de partenariat a été signé ce 10 septembre 2021.

Lutter contre la pandémie du Coronavirus à travers les nouvelles technologies. C’est ce que vise l’ONG Kmr Tech à travers son projet Tech – innovation – Entrepreneurship soutenu par l’Union européenne à hauteur de 150 000 euros. Le contrat de partenariat y afférent a été signé à ce vendredi à Yaoundé. En présence du ministre l’Economie sociale et de l’artisanat, Achille. Bassilekin III et de S.E. Philippe Van Damme, ambassadeur de l’UE au Cameroun.

La réalisation du projet Kmr Tech T-I-E va consister notamment à former les entreprises et organisations opérant dans le développement des technologies innovantes. 100 managers de plusieurs villes prendront part aux ateliers organisés en vue de renforcer leurs capacités et acquérir des matériels informatiques et équipements de bureau.

Le projet ambitionne ensuite former les startups/entrepreneurs dans leurs domaines respectifs. Afin de les rendre apte à proposer notamment des solutions applicables dans la lutte contre la pandémie du Coronavirus.

KMR Tech annonce pour le 10 novembre prochain, la tenue d’une conférence nationale Tech – innovation – Entrepreneurship. Vont y prendre part, 50 acteurs de T-I-E dans les secteurs de la santé, l’éducation, et finance/commerce, et plus de 3000 personnes en ligne. Il sera question pendant cette conférence de faire un état des attentes de la société vis-à-vis des startups. Après quoi, une compétition sera lancée à leur intention. Le concours « KmerTech T-I-E champion » va récompenser les six meilleures solutions qui appliquent la technologie et l’innovation dans les secteurs de la santé, l’éducation et la finance/commerce.

A travers toutes ces activités, Kmer Tech devrait mieux affirmer sa mission. Celle d’accompagnement et promotion de l’entreprenariat technologique et innovant. En vue de booster l’économie numérique au Cameroun. Créé en juin 2020, elle est un réseau d’incubateurs, d’accélérateurs, de Flabays ayant de l’expérience dans le suivi des jeunes entrepreneurs à travers des programmes et des formations.