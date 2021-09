Cameroun: l’Unesco et les anciens Lions indomptables se mettent en équipe

L’organisation internationale s’est accordée le 6 septembre 2021 avec les gloires du football national pour un partenariat visant la promotion de l’éducation la science et la culture en Afrique centrale.

Les anciens Lions indomptables répondent favorablement à l’appel de l’Unesco. Ils s’engagent à ses côtés, pour notamment sensibiliser sur l’importance de l’éducation, lutter contre les mariages précoces et l’adhésion aux groupes terroristes, accompagner les jeunes désœuvrés pour leur insertion sociale, et promouvoir la santé, le sport et la culture.

Le 6 septembre 2021 au cours d’une visite de courtoisie au siège de l’Unesco à Yaoundé, Gaëlle Déborah Enganamouit, Gérémi Sorel Njitap, Ebwele Bertin, Pierre Wome Nlend, Jean 2 Makoun, Bernadette Anong, Jean Claude Pagal et bien d’autres, ont signifié la disponibilité des gloires du football camerounais à participer aux programmes de développement des 10 pays de la sous-région Afrique centrale.

Ils se sont entretenus avec M. Salah Khaled, le Directeur du bureau régional de l’Unesco et les Responsables des cinq secteurs des programmes de cette organisation que sont : l’éducation, les sciences humaines et sociales, Culture, la Communication et l’Information.

Les contours de la collaboration entre l’Unesco et le Collectif des anciens Lions indomptables du football (Calif) seront explicités dans les prochains jours. Ce sera à travers des séances de travail conjointes.