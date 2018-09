Cameroun : l’Unicef déplore l’obstruction de l’éducation en zone anglophone

L’organisme onusien s’insurge contre le climat de peur instauré dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest pour empêcher que les enfants jouissent de leur droit à l’éducation.

Le scénario de la rentrée scolaire 2018-2019 dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest est semblable à celui contemplé l’année dernière dans ces parties du pays. La reprise des cours s’y fait sur fond de violence. Affrontements entre combattants sécessionnistes, villes-mortes, intimidation des populations, des élèves et du corps enseignant, incendie des établissements et prises d’otages… Les actes d’obstruction à l’éducation se multiplient et seuls les plus téméraires envoient leurs enfants à l’école, non sans inquiétude.

Depuis le 3 septembre dernier, certains établissements scolaires de Buea, majoritairement francophones, accueillent des élèves. L’école reprend progressivement dans les principales villes des régions anglophones du pays, mais dans les petites localités, la réalité est autre.

Le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef) se désole de la situation. «Les écoles y sont devenues le théâtre de violences contre les élèves, le personnel enseignant et administratif. Ces exactions contribuent à créer un climat de peur empêchant les enfants de jouir pleinement de leur droit à l’éducation», a déclaré jeudi le représentant de l’Unicef au Cameroun, Jacques Boyer.

Selon lui, tous les enfants du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, à l’instar des autres enfants du Cameroun, doivent impérativement retrouver, en toute quiétude, le chemin de l’école.