Cameroun : l’Union européenne s’engage à allouer 11 milliards de F

La Commission de l’Union européenne (UE) a décidé d’allouer cet argent Cameroun pour venir en aide aux communautés vulnérables pour cette année 2023.

« Ce financement apportera un soutien aux plus nécessaires dans les communautés vulnérables touchées par les conflits, les déplacements et la hausse de l’insécurité alimentaire », a fait savoir Janez Lenarčič, commissaire à la gestion des crises de l’UE, pendant la conférence de haut niveau sur la région du Lac Tchad, qui se tenait ce début de semaine à Niamey au Niger.

Depuis 2022, Bruxelles estime que près de 3,9 millions de personnes sont en situation humanitaire difficile. À cause des affrontements entre les groupes sécessionnistes et l’armée camerounaise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui ont déjà obligé 598 000 personnes à fuir leurs villages, des exactions de la secte islamique Boko Haram, des conflits intercommunautaires dans la région de l’Extrême-Nord, de la persistance de la sécheresse qui a causé une crise alimentaire, etc.

Pour l’UE, il faut rapidement apporter une aide vitale à toutes ces personnes déplacées par les conflits, ainsi qu’aux communautés d’accueil. Il est aussi question de « répondre aux besoins alimentaires les plus pressants des ménages et des communautés touchés par le conflit et de traiter les enfants de moins de cinq ans souffrant de malnutrition aiguë sévère », indique l’UE. Qui met aussi l’accent sur les secteurs de la santé et la mise en place d’un programme d’éducation destiné à ces populations déplacées.

En 2022, Bruxelles a alloué 27,5 millions d’euros, soit 18 milliards de FCFA, d’aide humanitaire au Cameroun. Une partie de cet argent provenait du Fonds européen de développement, le principal instrument de l’aide communautaire à la coopération et au développement que l’UE apporte aux pays du groupe Afrique, Caraïbes et Pacifique (ACP).