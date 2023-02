Cameroun : l’université de Bertoua annonce l’ouverture de nouvelles écoles

Lors de la présentation des vœux au recteur de l’université le 16 février dernier, ce dernier a profité pour tracer les perspectives pour l’année 2023.

A ce jour, l’université Bertoua compte trois établissements ouverts et opérationnels. Il s’agit de la faculté des sciences juridiques et politiques, de l’école normale supérieure de Bertoua et de l’institut supérieur de l’agriculture, du bois, de l’eau et de l’environnement de Belabo. Or, l’institution dans le décret de sa création est censée avoir un total de huit établissements.

C’est dans cette optique que le recteur de l’université de Bertoua, le Pr Rémy Magloire Etoua, le 16 février dernier lors de la cérémonie de présentation des vœux à son endroit a annoncé que dès la prochaine rentrée académique, l’UB rendra opérationnels les cinq autres établissements. Il s’agit de l’école Supérieure des Sciences de l’Urbanisme et du Tourisme, l’école Supérieure des Transformations des Mines et des Ressources Énergétiques, la faculté des Arts, lettres et Sciences Humaines, la faculté des Sciences, la faculté des Sciences Economiques et de Gestion.