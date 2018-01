Cameroun : l’université de Ngaoundéré enrichie de nouvelles écoles de formation

Le chef de l’Etat du Cameroun a créé lundi, la Faculté de médecine et des sciences biomédicales ainsi que l’Ecole normale supérieure de Bertoua, placée sous la tutelle de ladite formation académique.

Le président de la République du Cameroun, Paul Biya, a signé lundi, 08 janvier 2017, deux décrets portant création d’une Faculté de médecine et des sciences biomédicales à Garoua (Nord-Cameroun) et l’Ecole normale supérieure de Bertoua (Est-Cameroun). Les deux établissements sont placés sous la tutelle de l’université de Ngaoundéré, dans la région de l’Adamaoua.  C’est la troisième école placée sous la tutelle l’université de Ngaoundéré en moins de deux mois.

Le 23 novembre dernier, Paul Biya a signĂ© un dĂ©cret portant crĂ©ation, entre autres, de l’Ecole de gĂ©ologie et d’exploitation minière Ă Meiganga (Adamoua) et de l’Ecole de gĂ©nie chimique et des industries minĂ©rales de l’universitĂ© de NgaoundĂ©rĂ©.