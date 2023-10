Cameroun-Makossa: la nouvelle touche qu’apporte Martino Ngalle 

Le Cameroun a cette particularité qu’il immole sans cesse ses valeurs au lieu de les célébrer, disait quelqu’un. Au regard des icônes et légendes qui ont précédées Martino Ngallé dans le Makossa (ce rythme qui a propulsé le label Cameroun au-delà de ses frontières non sans inspirer les plus grands artistes à la renommée planétaire), il y a tout lieu de s’inquiéter, voire s’indigner du piège de l’oublie dans lequel « on » les a finalement logé.

Tout semble indiquer que personne ou presque, ne comprend guère la nécessité d’inscrire durablement dans la mémoire collective ces valeurs (Ndlr) de manière à ce que celles-ci puissent fertiliser les générations futures. Ajouté à cela, le manque désormais criard de critiques d’art musical. Ce déficit de théorisation musicale dont souffre la musique camerounaise depuis quelques années a stimulé la recrudescence d’un public peu averti en matière d’art, tuant ainsi toute perspective de valorisation et de préservation d’art musical, et par ricochet de ses valeurs ou de ce qu’il en reste. Nous nous faisons le devoir de résister, bien que nous ne soyons qu’une petite poignée, car une infime lueur de lumière tient lieu tout de même d’espoir. C’est ce qui nous amène à vous parler aujourd’hui d’un talent comme on n’en trouve plus dans notre terroir…

Lui c’est NGALLÉ MIYENGA Martin à l’état civil, et Martino NGALLÉ (la Nouvelle Dimension) son nom de scène. Cet Originaire du Moungo dans le littoral, la quarantaine sonnée, est présenté aujourd’hui comme l’un des rares espoirs sur lesquels compte le rythme Makossa pour sa survie. Auteur, compositeur, interprète, arrangeur, bassiste, Martino Ngallé embrasse véritablement la musique au début des années 2000 à travers son 1er groupe appelé BNG (les Bao de la Nouvelle Génération). Très vite, il décide de faire ses classes dans les cabarets mais aussi à l’école de musique « Zebson Jazz Accademy ». Les résultats du bon travail et de la discipline qu’il s’est imposé le propulsent vainqueur du concours du meilleur chanteur appelé La Class’ en 2005.

Aujourd’hui, Martino Ngallé compte 04 albums à son actif dont le 1er, « Prise d’otage » sortit en 2006, le 2 ème « Mélanie » en 2012 et que le public et les fans vont finalement rebaptiser « Cathy », le 3 ème « Nouvelle Dimension », sortit en 2018, et le 4ème nouvellement sortit cette année 2023 sous le label de production E.M. Prod du légendaire Emile Milanguè, et dont le premier titre « Remue-ménage » fait déjà un carton dans la capitale économique, Douala.

Tout au long de sa carrière, il n’a pas seulement composé pour lui-même ! Il a aussi composé et arrangé des chansons à plusieurs artistes, notamment Claudia Dikosso, Dino Flo, Nadia Ewande, Nkotti François, Meltro, Ake Loba fils, et bien d’autres…

Issu d’une fratrie de chanteurs, à l’instar de ses aînés Benji Matékè et Claudia Dikosso, Martino Ngallé a dû bosser fort pour se frayer un chemin et ne pas avoir à compter sur la renommée de ces derniers. Nous vous recommandons vivement et sans modération ce chef-d’œuvre Makossa qu’il a pris le temps de nous concocter, et n’hésitez pas à laisser un commentaire au passage.

Voici le clip officiel de REMUE-MÉNAGE :

https://youtu.be/TSteKSQQ5K0?si=AFU6QjxBVq9yo0N3