Cameroun : des malfrats arrêtés à Douala

Issus de deux gangs, ils opĂ©raient dans les quartiers New-Bell et BonabĂ©ri.         Â

29 dĂ©cembre 2017. La brigade de gendarmerie de New-Bell (Douala 2Ăšme) met la main sur un gang de sept malfrats. Ils sont accusĂ©s d’avoir commis plusieurs infractions, notamment celle de « vol Ă main armĂ©e », au quartier New-bell et ses environs. D’aprĂšs le quotidien Le Jour, ces individus sont  également soupçonnĂ©s d’avoir participĂ© Ă l’assassinat du nommĂ© Ibrahim Mahamat.

Celui-ci a Ă©tĂ© abattu le 24 dĂ©cembre 2017 devant la mosquĂ©e centrale de New-Bell. Sa moto a ensuite Ă©tĂ© emportĂ©e. Le mĂȘme soir, de nombreux cas d’agressions ont Ă©tĂ© enregistrĂ©s dans le quartier. Ce que la gendarmerie met sur le compte de  la bande Ă Ibrahim Njimbam, le chauffeur du gang. C’est lui qui, en premier, a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©. Son exploitation a permis de mettre la main sur ses six complices et sur les objets –prĂ©sumĂ©s volĂ©s-  en la possession du gang : deux pistolets de fabrication artisanale, des munitions, trois motos et dix tĂ©lĂ©phones portables.

Un autre gang, celui-lĂ opĂ©rant au quartier BonabĂ©ri (Douala 4Ăšme) a Ă©tĂ© mis aux arrĂȘts il y a quelques jours. Ils ont Ă©tĂ© interpellĂ©s alors qu’ils Ă©taient sur le point d’opĂ©rer un nouveau coup. Ils faisaient dĂ©jĂ l’objet d’une surveillance particuliĂšre aprĂšs une tentative manquĂ©e de cambriolage dans la nuit du 04 au 05 janvier 2018. Ce gang, constituĂ© de quatre repris de justice, est accusĂ© de «tentative de vol avec port d’arme », entre autres. AprĂšs leur arrestation, les gendarmes ont saisi un fusil de chasse, trois pistolets de fabrication artisanale, des munitions, deux motos, des clĂ©s passe-partout, etc.

Les membres des deux gangs, onze au total, ont été placés en garde à vue à la légion de gendarmerie du Littoral.