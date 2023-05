Cameroun : malgré les nouvelles mesures de MTN et Orange, les abonnés maintiennent le mode avion

Suite au mouvement persistant de boycott de ces deux opérateurs, MTN et Orange ont finalement réagit.

L’opération « mode avion » connait une avancée. Lancée depuis près de deux semaines par les abonnés pour réclamer les meilleurs et une meilleure gestion de leur fons (crédits, data etc), l’opération ‘mode avion » a finalement fait réagir MTN et Orange.

L’opérateur Orange Cameroun annonce sept mesures, et promet entre autres qu’« à partir de ce lundi 08 mai, nous lancerons une campagne d’information et de sensibilisation sur les astuces et méthodes qui vous permettront d’éviter les pertes des crédits (crédit voix et crédit Data) ; à partir du 11 mai, votre volume data inutilisé ou perdu en cas d’indisponibilité du réseau vous sera remboursé dans les jours suivant l’incident. Vous recevrez, dans ce cas, un message précisant le volume de data considéré et sa validité », lit-on dans le document signé par son directeur général Patrick Benon.

Une promesse consubstantielle à celle faite par son homologue de Mtn Cameroon, Mitwa Ng’ambi. Mtn s’engage également à lancer, au cours de ce mois de mai, un conseil consultatif des consommateurs qui permettra d’évaluer l’impact de ces mesures sur la qualité de son expérience avec sa clientèle.

Avant ces mesures, une réunion avait été convoqué par Minette Libom LI Likeng, ministre des postes et télécommunications. A l’issue, les « « instructions fermes pour que dans deux semaines, les opérateurs aillent revoir leurs applications pour que désormais quand un consommateur a acheté du crédit, s’il y a une perturbation de réseau, que ce crédit lui soit restitué. On a également demandé aux opérateurs de mettre à la disposition du consommateur, des outils qui lui permettent d’évaluer la performance du réseau. Ce qui est une avancée considérable. Et également qu’il puisse suivre progressivement comment son crédit est consommé ».

Pourtant les grandes figures de ce mouvement ne décolèrent pas « Orange et MTN parviennent à s’harmoniser même pour l’écriture d’un courrier aux consommateurs. On constate bien que les gars sont main dans la main pour bolè avec nous. Le peuple, main dans la main pour dire à orange cette semaine HA! », réagit Kareyce Fotso ce matin. « Ils n’ont rien cédé ça c’est simplement l’ensemble des résolutions de la réunion avec l’ART et le Minpostel », a renchérit un internaute.