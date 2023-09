Cameroun : Mamoudou Abdoulmoumini nouveau recteur de l’université de Ngaoundéré

L’universitaire a été nommé par décret du président de la République Paul Biya en date du 30 août 2023.

Le décret N°2023/384 porte à la tête de l’université de Ngaoundéré le Pr. Mamoudou Abdoulmoumini. Né le 08 mai 1969 à Bélel, commune située dans le département de la Vina, à quelques kilomètres du centre de Ngaoundéré, le maître de conférences prend les reines de l’institution universitaire en remplacement du Pr. Florence Uphie Chinje Mélo, nommée à la tête de cette université le 27 juin 2017. Sous son administration ces derniers mois, le public aura observé plusieurs écarts, en particulier des frictions au sujet de la gestion des finances avec ses collaborateurs allant jusqu’à la saisine des juridictions.

C’est dans ce contexte que le Pr. Mamoudou Abdoulmoumini arrive à la tête de l’université. Il aura entre autres missions primordiales d’assainir le climat de travail au sein de l’administration. Jusqu’à sa nomination hier, il assure les fonctions de vice-recteur chargé des enseignements, de la professionnalisation et du développement des technologies de l’information et de la communication au sein de la même institution depuis 2022.

Avant ce poste, l’enseignant a assuré les fonctions de directeur de l’Ecole de médecine et des sciences vétérinaires (Emsv) de l’université de Ngaoundéré depuis le 16 avril 2019. En remplaçant André Zoli Pagnah à la tête de cette école, il avait pour mission première de rétablir la paix et la cohésion, menacées par la colère des étudiants réclamant de meilleures conditions d’études. Dans une lettre adressée au chef de l’Etat le 12 décembre 2018, ces derniers dénonçaient la durée excessive de la formation pour devenir docteur ou ingénieur, le blocage à la sortie de neuf promotions de docteurs et six promotions d’ingénieurs.

Il est désigné à ce poste alors qu’il était chef de département dans la même école. Une école où il encadre les étudiants au retour de son voyage à l’étranger. En effet, après son baccalauréat au collège protestant de Ngaoundéré en 1992, le jeune étudiant s’est envolé pour la Russie. Il y a poursuivi ses études à l’Académie vétérinaire de Saratov et en est devenu diplômé en 1998. Il aura aussi séjourné à l’université de Berlin en Allemagne dès 2007.